Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o hotarare pronunțata recent, Tribunalul Alba l-a condamnat pe un barbat de 32 de ani, din Salciua, la 6 ani și 10 luni de ... The post „A fost frumos ce mi-ai facut?“ Cum si-a facut singur dreptate un barbat din Alba aflat in conflict cu un vecin: l-a batut pana a murit appeared first on Ziarul…

- Tribunalul Alba explica, pe larg, intr-o hotarare pronuntata recent de ce l-a condamnat pe un barbat de 32 de ani din Salciua la 6 ani si 10 luni de inchisoare cu executare, pentru omor si violare de domiciliu.

- Dupa ce a aparut in spatiul public vestea ca Tudor Chirila a palmuit un barbat care i-a adresat injurii, fratele artistului, Ionut Chirila, a intervenit, mai ales ca a fost martor al incidentului.

- Record uriaș batut de un barbat fara un picior din Marea Britanie. Acesta a traversat Oceanul Atlantic intr-o ambarcațiune cu vasle in doar 60 de zile, cu 36 de zile mai puțin decat deținatorul recordului precedent.

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au fost sesizati, luni, 11 martie, de catre medicii de la UPU Titu, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 47 de ani, care a fost adus cu ambulanta, a decedat in urma bataii primite intr-un bar.

- Carnavalul de la Rio de Janeiro, Brazilia, debuteaza vineri, 1 martie, iar senzatia acestei editii sunt paietele biodegradabile, care au devenit de la an la an tot mai populare, anunta Le Figaro, citat de Mediafax.

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise, vineri, în timpul unei operațiuni a poliției în favelele din apropiere de centrul Rio de Janeiro, au anunțat autoritațile locale, potrivit AFP.Serviciile municipale de urgența au informat ca „14 persoane lovite de gloanțe au fost transportate…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 34 de ani, din Cluj-Napoca, pentru comiterea infracțiunilor de violența in familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.Conform oamenilor legii, la data de 18 ianuarie a.c., cel in cauza și-ar fi agresat concubina - o…