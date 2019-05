O lună, termen pentru podul peste ARGEŞ de pe A1 "Astazi am fost la podul de peste raul Arges, de la kilometru 36 al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti pentru a verifica stadiul lucrarilor de refacere a partii carosabile. Sunt dezamagit de stadiul lucrarilor. Din aceasta cauza am convocat, astazi, Comisia care se ocupa de acest obiectiv si le-am solicitat ca lucrarile sa fie finalizate in termen de maxim 30 de zile. Trebuie ca toata lumea sa constientizeze ca lucrarile de infrastructura nu tin cont de zilele saptamanii. Daca dansii nu au inteles ca romanii nu mai rabdare cu finalizarea lucrarilor de infrastructura, mai bine se duc acasa si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a aflat sambata la Oravita, pentru a verifica stadiul lucrarilor pe DN 57 Oravita - Moravita. "Lucrarile au inceput inca din luna aprilie. Se lucreaza la structura drumului national, astfel incat va creste si capacitatea portanta. Lucrarile sunt…

- Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, unde traficul este deviat, se circula luni dupa-amiaza in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ 3 kilometri, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei…

- Traficul este aglomerat, la ora transmiterii știrii, pe A1 Bucuresti - Pitesti, in zona kilometrului 36, la lucrarile de la podul de peste raul Arges, și pe DN 1, intre Nistoresti si Comarnic, pe sensul de mers catre munte, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane, conform Mediafax.https://www.stiripesurse.ro/ministrul-interimar-al-justi-iei-reac-ie-fulger-la-suicidul-de-la-parchetul-general_1345478.html…

- Palatul Braunstein va fi consolidat si transformat intr-un centru multifunctional care va include centre culturale, spatii expozitionale, sali de conferinta si alte facilitati. Lucrarile au inceput luna aceasta. Din vara anului 2020 imobilul ar trebui sa devina deja gazda pentru mai multe institute…

- Lucrarile de reamenajare a parcului din jurul balții aflata in zona Freidorf din Timișoara au inceput in martie 2015 și ar fi trebuit sa fie finalizate in doar opt luni. Nu s-a intamplat asta, termenul fiind prelungit de mai multe ori. Firma Kasdum-GF SRL din Drobeta Turnu Severin, cea care a caștigat…

- CFR Infrastructura a lansat licitația pentru reparații capitale la podul Constanța de pe linia de cale ferata București – Constanța, potrivit rador.ro.Podul feroviar din zona de nord a capitalei a fost construit in 1938, iar de 40 de ani nu s-au mai facut intervenții. Lucrarile de reabilitare…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Botosani, ca nu va mai tolera intarzieri in executia lucrarilor de infrastructura, atat in ceea ce priveste infrastructura mare, cat si in ceea ce priveste lucrarile de intretinere a drumurilor, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca intentioneaza sa aduca modificari la legea achizitiilor publice, care va intra saptamana viitoare in Comisia de industrii a Camerei Deputatilor, dupa ce instanta a anulat licitatia pentru doua din cele patru loturi ale…