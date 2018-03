Stiri pe aceeasi tema

- Este un proces normal, prin care companii din țari mai dezvoltate au trecut deja și care ia amploarea și la noi. Totuși, fața de alte țari, angajatorul tinde sa evite discuțiile pe acest subiect, atat in ceea ce privește relația directa cu angajatul cat și in ceea ce privește relația instituționala,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis, in dosarul privind furtul tezaurelor dacice, condamnarea a patru inculpati, incetarea procesului pentru alti patru ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale si achitarea a doi inculpati, dar si plata de despagubiri, potrivit PG.

- Mai intai trebuie spus ca firmele, in pofida blocarii site-ului fiscului, au putut sa iși plateasca taxele, impozitele și contribuțiile catre trezorerie. Deci, statul a putut sa incaseze banii. Ce nu au putut sa faca firmele? De exemplu, blocarea site-ului fiscului nu a mai dat posibilitatea companiilor…

- Plata defalcata a TVA la momentul adevarului! Noul mecanism si-a intrat pe deplin in drepturi incepand din aceasta luna si infirma definitiv afirmatiile ministrului Finantelor de la momentul anuntarii sistemului, potrivit carora mii de firme ar fi fost...

- Nivelul fraudei in domeniul RCA atinge cel puțin 20% din totalul despagubirilor platite de firmele de asigurare, arata estimari oficiale consultate de Capital. Acest nivelv risca sa creasca in urmatoarea perioada, avand in vedere libertațile pe care unitațile service le-au dobandit prin lege, cred firmele…

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- Iohannis, despre cazul Ghita la intalnirea cu presedintele Serbiei: Nu e treaba presedintilor Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat…

- Firmele care au avut venituri mai mici de un milion de euro anul trecut trebuie sa depuna la Finanțe o declarație de mențiuni, formularul 010, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arata ca declarația…

- Parte dintre agentii economici din Romania sunt obligati sa aplice, incepand cu 1 martie, sistemul de plata defalcata a TVA. Altii o vor face doar daca vor considera ca ii avantajeaza. Iata ce trebuie sa stie agentii economici platitori de TVA, dupa ce in Monitorul Oficial din 28 februarie…

- In aceeași zi de 26 martie 2018, societațile vor avea termene de depunere și plata (daca este cazul) și pentru urmatoarele declarații: Decontul de TVA (Declarația 300) Decont special de TVA (declarația 301) – aceasta declarație se depune de catre societațile care sunt inregistrate special pentru…

- Reprezentanti de firme, antreprenori si oficiali din administratia locala s-au intalnit ieri la Fab Lab, in cadrul unei dezbateri, unde au analizat mai multe teme de interes, printre care industria IT si noutatile fiscale. La dezbaterea PINMagazin a participat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor…

- Plațile contactless la POS sunt un succes, rata de adopție este mare, consumatorii au imbrațișat, intuitiv, valoarea soluției: ușor de folosit, rapid, comod. Piața este pregatita pentru pasul urmator adica utilizarea mobilului ca instrument de plata contactless la POS deoarece combina doua elemente…

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- La mai bine de un an de la scandalul produselor alterate in gradinițe, unele firme implicate au revenit pe piața și ciștiga in continuare contracte in urma licitațiilor publice. Intr-o conferința de presa la IPN, Sabina Popov membra a Asociației „Parinți Solidari”, s-a referit la unul dintre agenții…

- Antreprenorii romani pot descarca acum un calendar al principalelor taxe din Romania, in care vor regasi ce formulare trebuie sa depuna in 2018 si care sunt datele scadente pentru depunerea lor si pentru plata impozitelor.

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Legea Prevenirii: Firmele prinse pe picior greșit de ANAF vor fi pasuite de la plata unor amenzi. In plus, inspectorii vor fi obligați sa le explice celor responsabili ce trebuie sa repare. Daca in 90 de zile problema nu este rezolvata, abia atunci firmele vor fi sancționate. Organele de control vor…

- Ordinul presedintelui ANAF, nr. 223/2018, ce prevede modificarea Formularului 086 – Notificare privind aplicarea/ renunțarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA a fost publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare din 2 februarie. Formularul 086 se completeaza și se depune de persoanele…

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Echipa manageriala a societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. informeaza, pe aceasta cale, cetatenii municipiului Ploiesti, cu privire la noile reglementari prevazute in propunerea de proiect privind aprobarea modificarii si completarii regulamentului pentru organizarea parcarilor publice…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016, când s-au înregistrat…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, numit „Analiza…

- Persoanele cu venituri reduse, trecute de 70 de ani, vor fi scutite sau vor beneficia de reduceri la plata taxei de salubritate, a anuntat luni operatorul de salubritate TEGA din Sfantu Gheorghe. Potrivit unui anunt postat pe pagina de internet a institutiei, pensionarii care au implinit 70 ani si ale…

- N. D. Si anul acesta, ploiestenii vor primi scrisori de la fiscul local. Este vorba, de fapt, despre instiintarile privind plata taxelor si a impozitelor locale, prin intermediul carora contribuabilii – proprietari de cladiri, terenuri si masini – vor putea afla cat au de platit pentru anul 2018. Totodata,…

- Ministerul Finantelor Publice anunta, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand a…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava va introduce taxa pentru parcarea proprie. Plata parcarii la aeroport ar putea fi introdusa incepand cu data de 1 aprilie 2018. Potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu Județean, taxa de parcare ar urma sa fie de 5 lei pentru prima ora de parcare, dupa care se…

- Ministerul de Interne a aplicat pentru obținerea unei finanțari de 34 de milioane de euro in vedere informatizarii serviciilor de stare civila. Daca va fi implementat, romanii iși vor putea completa online actele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, celor de casatorie, divorț și deces.…

- Telekom Romania anunta, intr-un comunicat transmis recent, incetarea contractelor cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ”ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Posta Romana”, potrivit Mediafax.„Clientii…

- Clujul pierde teren in industria ușoara. Mai are doar 4.000 de angajați Județul Cluj se afla acum la coada domeniului imbracaminte, incalțaminte și accesorii, cu numai 4.000 de salariați care mai activeaza in acest sector. O treime din companiile active din domeniu întârzie plata datoriilor…

- Suma totala autorizata la plata de catre Agentia de Plati si Interventie Iasi anunta faptul ca in jur de 36.000 de cereri au fost inregistrate in judetul nostru pentru plata in avans si plata regulara aferenta campaniei 2017. La nivelul judetului, au primit banii pentru plata in avans 90- dintre fermieri,…

- Stiati ca societatile care accepta plati cu cardul bancar pot sa acorde avansuri de numerar la terminalele de plata la cererea clientilor? Iata ce scrie comisarul de la Protectia Consumatorului, Marian Grigoras, fost prefect de Iasi: "Conform Ordonantei de urgenta nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor…

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), citata de Agerpres. Numarul cererilor depuse (din care ...

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Ordinul ANAF nr. 4.1402017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.041 din 29 decembrie…

- Firmele care vor renunta la aplicarea optionala a mecanismului platii defalcate a TVA, cele care vor dori sa aplice sistemul TVA split optional, precum si societatile care vor fi obligate sa treaca la acest mecanism de plata a taxei vor completa si depune la ANAF un nou formular, pregatit de Agenntia…

- 2018 a început cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea în vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate în insolvența sau care au datorii la plata TVA, în realitate, obligațiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai…

- Anul 2018 a intrat in linie dreapta si odata cu acesta si modificarile fiscale numeroase din legislatia aplicata firmelor si angajatilor. Split TVA va fi aplicat de platitorii de TVA cu obligatii TVA restante si/sau aflati in insolventa, respectiv optionala pentru restul categoriilor de contribuabili…

- Anul 2018 a inceput cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea in vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, in realitate, obligatiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai complexe incepand cu…

- Numarul modificarilor fiscale intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca in niciunul dintre ultimii ani. Iata noile modificarile referitoare la regimul microintreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA. Split TVA In privința TVA sunt doua principale modificari,…

- In privința TVA sunt doua principale modificari, prima referitoare la split TVA, mai pe romanește plata defalcata a TVA, a doua plafonul care odata depașit firma trebuie inregistrata in scop de TVA. Split TVA Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru platitorii de TVA cu obligatii TVA restante si/sau…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c începând de astzi 08.01.2017 sa reluat plata regular aferent Campaniei 2017 fiind autorizai la plat un numr de 16.148 fermieri cu suma total de 436 milioane euro.Din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) sau pltit 411 mi...

- a) majorarea plafonului de scutire de TVA la 300.000 lei A fost prezentata in campania electorala ca fiind o masura ce vine in sprijinul micului antreprenor, o reducere a fiscalitații și bineințeles, o masura ce ar fi trebuit sa dea o gura de oxigen acelor firme noi inființate, avand in vedere ca anul…

- Salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie 2018, dincolo de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Firmele trebuie sa plateasca mai mult pentru intregul cost salarial minim, iar angajații incadrați la aceasta remunerație vor primi un salariu net mai mare. Potrivit Hotararii…

- Prima zi din 2018 aduce "revolutia fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata in conturi separate („split TVA”) si trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, potrivit Mediafax.Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, potrivit unui anunț publicat pe pagina Administrației Prezidențiale. Senatul a adoptat la sfarșitul lunii octombrie…