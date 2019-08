Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu a publicat pe pagina lui de facebook o declarație a tatalui Alexandrei, Ioan Maceșanu. Mesajul vine la exact o luna de la dispariția Alexandrei, timp in care ancheta care este in plina desfașurare nu a facut inca lumina in acest caz de o complexitate…

- S-a împlinit deja o luna de la dispariția Alexandrei Maceșanu. Mai bine de patru saptamâni în care autoritațile nu au reușit sa spuna, dincolo de orice îndoiala, ce s-a ales de ea și de Luiza Melencu.

- În timp ce luminile de pe stadion au început sa paleasca, DJ-ul olandez, vizibil emoționat, cu glasul tremurând, a decis sa dedice câteva minute Alexandrei Maceșanu, fata de doar 15 ani din Caracal, ucisa într-un mod cumplit de Gheorghe Dinca. „Doresc sa…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei Maceșanu, a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca se roaga in fiecare ora ca fiica lui sa fie in viața. Tatal fetei de 15 ani disparute pe 24 iulie a facut un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, afirmand ca el crede ca Alexandra este inca in viața.…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a fost alaturi de polițiști din prima zi. A spart ușile la adresele greșite, pentru ca, spune el, probabil și-a dorit mai mult sa o gaseasca sau pentru ca a fost mai in fața. Cand mergea la adresele greșite, a fost la o strada de casa lui Gheorghe Dinca și…

- Marți seara, vlogger-ul Zmenta a postat un mesaj pe pagina lui oficiala de pe Facebook vorbind despre cateva presupuneri care au legatura cu rapirea și uciderea Alexandrei Maceșanu de catre Gheorghe Dinca.

- DIICOT prezinta activitatile desfasurate de cand Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat pentru a face cercetari pentru trafic de persoane in legatura cu disparitia, in aprilie, a adolescentei Luiza Melencu, si ulterior de cand a preluat dosarul privind disparitia si uciderea Alexandrei Macesanu.…

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.