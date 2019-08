Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Melencu a decalrat marti ca mandatul de perchezitie existent in cazul cercetarilor de la Caracal nu este suficient si ca vor cere in curand prelungirea acestuia pentru continuarea cercetarilor din teren.Acesta mai spune ca dosarul ar avansa rapid in sensul in care cercetarile…

- Unchiul Alexandrei vorbeste despre complicii care l-au ajutat pe Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanasu crede ca cineva a preluat-o pe Alexandra din casa criminalului cat timp acesta a fost plecat sa-si incarce cartela de telefon. Purtatorul de cuvant al DIICOT preciza ca, pana la acel moment, nu erau…

- "Nu ne-au spus, ne-au mințit tot timpul, in permanența, am simțit ca e ceva in neregula, dar acești tradatori de neam, de țara, nemernici, puși in funcțiile statului, sunt platiți. Nu se mai satura de bani, nu le mai ajunge pamantul. Nu e de ajuns ca la suferința noastra sa mai adauge și alte suferințe.…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca nepoata sa ar fi fost luata din casa lui Gheorghe Dinca de complici ai criminalului din Caracal, chiar in timp ce autoritațile cautau casa groazei.Citește și: SURSE Directorul Oracle Romania, sub control judiciar, pe o cauțiune URIAȘA…

- Mihai Untaru, fost ofiter de politie, a explicat la Digi24 ca aducerea lui Gheorghe Dinca la Bucuresti, la Spitalul Penitenciar Jilava, este o miscare tactica a procurorilor, pentru a-l scoate din sfera de influenta locala.In legatura cu rezultatele expertizelor asteptate de la IML si ale…

- Noi imagini obtinute de reporterii Observator reconstituie pas cu pas drumul criminalului prin doua orase, înainte de ultimul strigat de ajutor al Alexandrei Maceșanu. În dimineata crimei, Gheorghe Dinca a mers si în Craiova. A strabatut aproape 100 de kilometri, sa-si încarce…

- Dupa cum se pare intreaga campanie electorala se va desfasura in jurul tragicelor evenimente de la Caracal. NU se poate vorbi despre siguranta cetateanului decat in relatie cu institutiile responsabile pentru siguranta cetateanului. Politia, organele de ordine cum li se spune, vor fi in centrul atentiei,…

- Procurorii care s-au ocupat de cazul crimelor din Caracal susțin ca nu au reușit sa o localizeze mai repede pe Alexandra in baza apelului facut de aceasta la 112 deoarece nu au putut folosi tehnica SRI. ”Localizarea facuta de STS a fost pe o arie de cateva sute de case deoarece atat permite sistemul…