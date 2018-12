Stiri pe aceeasi tema

- Un veritabil "festival" de lumini albastre, cauzate de explozia unui transformator electric din New York, au alimentat joi seara cele mai nebunesti speculatii pe Twitter, inclusiv unele care vorbeau despre sosirea unor extraterestri in metropola americana, informeaza AFP. Incidentul s-a produs intr-o…

- Duelul a adus emoții mari pentru concurenții din echipele galbena și albastra. Chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au stat și ei cu sufletele la gura in așteptarea verdictului care aduce eliminare in echipa albastra.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Tren de calatori, deraiat in apropiere de statia Rosiori Nord/ Traficul feroviar a fost blocat in Eveniment / on 08/11/2018 at 12:37 / Trenul InterRegio IR 1597, care circula pe ruta București-Craiova a deraiat, miercuri seara, in apropiere de stația Roșiori Nord. Incidentul a avut loc in jurul orei…

- 'Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe alte tari din lume alimenteaza extremismul si violenta', se arata intr-un comunicat transmis de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa. 'In acest climat al fricii, al neadevarurilor si al ascensiunii autoritarismului, simplul…

- Un sarpe mamba verde, specie foarte veninoasa si agresiva, cu o lungime de doi metri, care a disparut marti dupa ce si-a muscat proprietara, a fost gasit si capturat vineri seara, a anuntat directorul gradinii zoologice locale, informeaza AFP. 'Mamba a fost localizat! Si capturat!', a spus…