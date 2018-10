Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 90 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre una dintre școlile speciale din oraș, Liceul…

- Seria evenimentelor din cadrul proiectului „Serile patrimoniului” initiat de Directia Judeteana pentru Cultura Timis, care se desfasora in sala StudioArt a Casei Artelor de pe strada Augustin Pacha, continua cu o tema de mare actualitate, cea a patrimoniului industrial, in cadrul unei inedite intalniri,…

- Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis organizeaza, in 16 si 17 octombrie, cea de-a V-a editie a festivalului national de folclor „Traditii la romani”, un festival de folclor romanesc autentic pentru celebrarea celor o suta de ani de unitate nationala. In cele doua zile ale festivalului, spectacolele…

- Expozitia „Mozaicul: contemporaneitatea unei arte stravechi”, organizata la Venetia de artistul plastic timisorean Daniela Scurtulescu si invitatii sai, va fi vernisata maine, 2 octombrie, ora 18:00, in Mica Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia. Absolventa a…

- PRESSALERT.ro a aflat cine sunt persoanele care au fost puse sub acuzare de procurori in dosarul porții prabușite de pe Calea Lugojului din Timișoara, anul trecut, in timpul furtunii din 17 septembrie, care a strivit mașina in care se afla studentul Vlad Baici, de 24 de ani. PRESSALERT.ro a dezvaluit…

- SSC Farul Constanța a înregistrat astazi a doua înfrângere în liga a doua la fotbal dupa ce a cedat cu scorul de 1-4, la Calarași, în fața celor de la Academica Clinceni, într-o partida considerata pe teren propriu. La finalul meciului, unul dominat categoric…

- • SCM Gloria Buzau – SCM Timisoara 19-52 (6-31) Diferenta prea mare de valoare, la momentul actual, intre nou promovata SCM Gloria si multipla campioana a Romaniei, SCM Timisoara, in deschiderea noului sezon din rugby. Meciul dintre cele doua echipe, programat sambata, in Parcul Tineretului, a contat…

- ”Noua” SCM Timișoara se contureaza treptat. Conducerea ”leilor” a anunțat saptamana aceasta inca trei sosiri. Dragoș Diculescu, sarbul Vladan Vukosavljevic și americanul Sherwood Brown s-au ințeles cu banațenii. De asemenea, astazi a fost anunțata și ramanerea lui Milos Komatina. Dupa Octavian Popa-Calota,…