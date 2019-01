Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Nechifor a semnalat miercuri, pe Facebook, ca steagurile UE și Romaniei lipsesc de pe invitația pe care a primit-o din partea premierului Viorica Dancila la concertul care marcheaza preluarea de catre Romania a președinției Consiliului UE.Context: Vizita lui Jean-Claude Juncker…

- Cornel Borza este unui dintre cei mai indragiti si cunoscuti interpreti de muzica populara din Romania, dar mai ales in Bihor, iar vestea accidentului a socat fanii. Accidentul s-a petrecut atunci cand acesta era pe DN1 si incerca sa coboare de la Piatra Craiului spre Cluj Napoca. O explozie…

- Gina Zaharia este nascuta in comuna Braiesti, ca si poetul Girel Barbu. Este licentiata in Drept si lucreaza in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Buzau. Activitatea sa literara este exemplara, inca de la debut. Silentioasa si tenace, cu un acu simt literar, in cei 22 de ani de la debut…

- "Este un protest la care rezoneaza, totusi, mai multi francezi, nu este vorba despre o minoritate. Dincolo de violențe, acest protest arata ruptura dintre Macron si francezi. Cu alte cuvinte, ce s-a intamplat in Franta cu Macron reflecta ce s-a intamplat cu Cioloș si cu tehnocratii. Este un semnal…

- Mirel Radoi (37 de ani) a revenit "incarcat" de la tragerea la sorti pentru Campionatul European Under 21 din 2019 si a dezvaluit ce reatie au avut selectionerii Angliei si Frantei cand au aflat ca vor da peste Romania si Croatia in faza grupelor.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA SINDICATELE RESPING AVANSURILE GUVERNULUI In timp ce CNSLR-FRATIA nu este de acord cu salariul minim de 45 000 lei propus de Executiv, intra viguros in scena Blocul National Sindical. BNS anunta pentru 29 noiembrie,…

- Interpreta de muzica populara Maria Loga a trecut prin momente extrem de grele din cauza fostului sau soț. Aceasta a dezvaluit ca barbatul i-a furat fetițele. Cantareața de muzica poipulara Maria Loga a fost prezenta in platoul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a vorbit despre una dintre…

- Prima ediție a Concursului Internațional de Canto „Tiberiu Brediceanu”, a reunit, sambata și duminica, la Lugoj, 22 de concurenți, reprezentand intreaga tipologie vocala (soprane, mezzosoprane, tenori, baritoni, bass). Competiția, inițiata de prof. dr. Constantin Tufan Stan, membru al Uniunii…