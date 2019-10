O lucrare de Dali, furata dintr-o galerie din San Francisco

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a furat duminica o schita a lui Salvador Dali, in valoare de 20.000 de dolari, dintr-o galerie din San Francisco (SUA) in care individul a intrat in plina zi si a plecat cu lucrarea sub brat, fara ca nimeni sa-l opreasca, relateaza miercuri EFE. Postul american de televiziune ABC a prezentat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Scriu editorii: „De ce oamenii accepta viața, dar nu știu s-o iubeasca, privind infricoșați spre capatul ei? De ce cautarea fericirii duce la stari de tensiune și anxietate? De ce omenirea și-a pierdut sensul și de ce prea puțini simt ca și-au gasit calea? De ce in suflet se da…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Sa intram in casa asta/ draga Annia, – pana nu/ se usuca,-n straturi, pasta/ care tocmai se-asternu:// In pictura, nu ma-ncumet/ sa ma mut, daca nu-i umed!// Casele se fac din rosu/ si din alb fara de nor/ (rosii, tiglele si cosu’;/ albe, zidurile lor),// si, in plus, o picatura/…