Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa suspende procesul privind Brexit-ul si sa organizeze un nou referendum, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul privind iesirea din UE, relateaza Reuters. "Nu mai putem pierde timp. Este momentul…

- Andra, una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, mai mult, care nu face niciodata playback, va sustine un mare concert in luna martie, in Marea Britanie. Artista a poostat pe Instagram, anuntand merele eveniment. Imediat, fanii ei au asaltat-o cu mesaje. Au scris si romani care sunt stabiliti…

- Interpreta de rap CupcakKe a fost dusa la spital de catre poliție, dupa ce a scris pe Twitter ca se va sinucide. Tanara in varsta de 21 de ani a postat mai apoi tweet-ul pe Instagram, scriind: „Va mulțumesc pentru tot ce ați facut pentur mine, chiar apreciez”. Potrivit BBC, CupcakKe, pe numele sau real…

- Lucrarea artistului britanic Banksy "Girl with Balloon", care dupa ce s-a autodistrus in timpul unei licitatii din octombrie 2018 la Sotheby's Londra a fost denumita "Love is in the Bin", va fi expusa timp de o luna in Germania, incepand din 5 februarie, a anuntat Muzeul Frieder Burda din Baden-Baden."Banksy…

- Artistul urban britanic Banksy a cedat una din sculpturile sale pentru a participa ca premiu la o tombola pentru strangerea de fonduri destinate ajutorarii persoanelor refugiate, relateaza luni EFE. Potrivit contului sau de Instagram, celebrul realizator de graffiti, care a participat cu operele sale…

- Trupa Spice Girls a anuntat mai multe date de concert in cadrul viitorului lor turneu britanic din 2019 , moment in care fanii au luat cu asalt site-urile care au pus in vanzare, sambata dimineata, pe 10 noiembrie, biletele pentru primele lor spectacole. Divorțul lui Mel B s-a finalizat. Fosta membra…