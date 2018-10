Stiri pe aceeasi tema

- Investiția, finanțata din fonduri guvernamentale, prin Ministerul Educației Naționale, asigura o capacitate de 90 de locuri, raspunzand cerințelor actuale ... The post Gradinița noua intr-o localitate timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Nu intotdeauna elevii sunt mulțumiți de liceul sau profilul la care au fost repartizați, iar pentru aceștia soluția o reprezinta transferul. Astfel ... The post Toamna vine cu alte preferințe! Aproape 50 de cereri de transfer la liceele dintr-o localitate timiseana appeared first on Renasterea banateana…

- Imediat ce au vazut tanara zacand pe caldaram, angajatii centrului au sunat la 112 si in scurt timp acolo a ajuns o ambulanta. Medicul si soferul de pe ... The post Scene socante intr-o localitate timiseana. O tanara s-a aruncat de la etaj appeared first on Renasterea banateana .

- Timp de trei zile, scena Teatrului de vara din localitate va gazdui spectacole cu unii dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țara, dar și momente ... The post Trei zile de chef intr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe firme și-au depus ofertele pentru asfaltarea unor strazi din... The post Inghesuiala la contractele de asfaltare a strazilor dintr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Acțiunea are menirea de a aduce in fața iubitorilor și cumparatorilor de antichitați obiecte de valoare acoperite de patina vremii. The post Targ de antichitati intr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar de 26 de ani, disparut de pe raza ... The post Tanar disparut dintr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Obiectivele acestor proiecte sunt realizarea unui acces in parcul industrial dinspre șoseaua naționala, pentru care s-au obținut deja și avizele, asfaltarea unui drum ... The post Investițiile momentului intr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .