O localitate din apropierea Timișoarei, fără apă timp de cinci zile Locuitorii din Șag vor fi afectați de intreruperea apei aproape pe tot parcursul saptamanii viitoare. In perioada 8 – 12 aprilie, intre orele 9.00 – 17.00, se va intrerupe apa in Șag, pentru spalarea rețelei de distribuție, cu utilaje speciale, cu amestec de apa și aer sub presiune. Spalarea conductelor face parte din programul de ...

