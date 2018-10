Stiri pe aceeasi tema

- O leoaica de la o gradina zoologica din Statele Unite l-a ucis pe tatal celor trei pui ai ei muscandu-l de gat si sufocandu-l, un atac ''rar'' si greu de inteles pentru angajatii institutiei, relateaza Reuters duminica. Leii locuiau impreuna la Indianapolis Zoo de opt ani…

- Petru Marcu are 63 de ani și e pasionat de pasari.E pensionar de cațiva ani și, in loc sa se relaxeze, mai toata ziua e alaturi de... The post Mica gradina zoologica dintr-o localitate timiseana. Aici vietuiesc in deplina armonie 70 de exemplare dintre cele mai diverse appeared first on Renasterea banateana…

- Gradina zoologica din Oregon a facut publice radiografiile efectuate animalelor pe care le are in grija ca parte a verificarilor de sanatate periodice, iar imaginile se dovedesc a fi deosebit de spectaculoase.

- Halloween-ul a venit mai devreme la o gradina zoologica din statul american Michigan. Ingrijitorii au hranit animalele cu dovleci intregi s-au umpluți cu diverse bunatati. Rasfațul culinar a a avut loc sub privirile vizitatorilor menajeriei.

- Principalul lider separatist pro-rus din estul Ucrainei, Alexandr Zakharchenko, a fost omorat vineri intr-o explozie care a avut loc intr-o cafenea din centrul orașului Donețk, relateaza AFP citand o agenție de știri separatista. Serviciul de Securitate al Ucrainei crede ca moartea liderului separatist…

- O puternica furtuna cu grindina care s-a abatut, luni, asupra statului american Colorado a provocat ranirea a 14 persoane si moartea a doua animale de la gradina zoologica, conform informatiilor aparute marti in presa americana, citate de Xinhua. In unele zone bucatile de gheata cazute…

- Un rinocer si o girafa au murit intr-o perioada de 10 zile la gradina zoologica din Buenos Aires, reconvertita in 2016 in parc ecologic, a anuntat primaria din capitala Argentinei, citata de AFP. Shaki, o girafa in varsta de 18 ani, nascuta la gradina zoologica din centrul orasului Buenos Aires, a murit…