O legendă a industriei românești a intrat în FALIMENT! Producatorul de echipamente și utilaje de tonaj mediu și greu pentru industria energetica și extractiva Vulcan București, inființat in 1904, controlat de grupul Tender și aflat in insolvența din 2013, a intrat in faliment dupa ce nici contractul de 10 milioane dolari semnat in 2017 cu concernul de țiței și gaze al statului Kuweit, Kuwait Oil Company (KOC), nu a reușit sa redreseze in mod sustenabil situația financiara a uzinei romanești. Anul trecut, cifra de afaceri a Vulcan SA a scazut substanțial, atingand o scadere de peste 81% in primele 8 luni, fața de perioada similara a anului anterior,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

