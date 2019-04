O lecţie încă nerostită a tragediei de la Notre-Dame Ceea ce s-a petrecut saptamana trecuta la Notre-Dame este unul din putinele, daca nu singura catastrofa lipsita complet de victime care a urcat la rangul unei indubitabile tragedii. O catastrofa care a impresionat milioane de oameni. Presa consemneaza opinii, bloguri, comentarii exprimand suferinta umana, ca in fata unei imense pierderi. Aflu despre oameni plangand, oameni rugandu-se, oameni cantand, oameni pornind la actiune pentru reconstructie. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

