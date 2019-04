Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost blocat pe Drumul Național 1, la ieșirea din Codlea spre Sibiu, din cauza unui accident rutier. Opt autovehicule au fost avariate, iar o persoana a fost ranita. Mai multe echipaje de ambulanța, dar și poliția, s-au deplasat imediat la locul accidentului. Traficul rutier…

- George Țucudean, golgeterul la zi din Liga 1, a deschis scorul in partida CFR Cluj - Sepsi dupa doar 20 de secunde. Atacantul de 27 de ani a inscris cu un voleu de excepție, dupa pasa lui Ciprian Deac, și a reușit astfel al 17-lea gol stagional. VIDEO cu golul lui Țucudean E cel mai rapid gol reușit…

- Calin Popescu Tariceanu a transmis duminica seara ca are o parere ”execrabila” despre calitațile personale ale Laurei Codruța Kovesi, fiind buna doar ca ”procuror de mana dreapta a lui Putin”.

- PROTEST INEDIT… Pentru prima data in Romania, un guvern a reusit sa genereze un amplu protest impotriva masurilor luate privind justitia! Si tot pentru prima data, procurorii DIICOT din judetul Vaslui protesteaza impreuna cu colegii din toata tara! Adunarea Generala a procurorilor D.I.I.C.O.T, din toata…

- Elisei Nemeș, un clujean în vârsta de 22 de ani, a dorit sa creeze un loc în care clujenii pot gasi mai ușor un cabinet veterinar de încredere, care poate raspunde nevoilor pe care le au ca stapâni de animale, dar și un serviciu care sa îi ajute sa ajunga în…

- In weekendul 13-14 iunie 2015, Raluca Birsan a fost prezenta la evenimentul „Prima Intalnire Nationala a Initiatorilor «Scoala Mamei»", Hotel International Sinaia. Seminarul a fost finantat de concernul pharma Bayern, iar Raluca Birsan a primit 550 de lei. Suma e infima, simbolistica escrocheriei este…

- Femeia ranita in accidentul de marți, de pe DN14B, Valea Lunga, a decedat, la spitalul din Targu Mureș in cursul serii. Ea era pasagera in masina care a fost lovita de un autoturism care intrase pe contrasens. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, femeie de 85 de ani a decedat in cursul serii…

- O fetița de peste 5 kilograme s-a nascut, prin cezariana, la maternitatea din Botoșani. Mama și copilul sunt in afara oricarui pericol, transmite corespondentul MEDIAFAX.Conform medicilor de la Spitalul de Urgența Botoșani, fetița care cantarea la naștere 5.080 de grame a fost nascuta prin ...