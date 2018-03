Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut și se afla in custodia polițiștilor. Reținerea s-a facut in dosarul legat de finanțarea campaniei electorale pentru prezidențiale din 2007. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut de polițiști. Potrivit Le Monde , Sarkozy…

- Tenativa de viol si violare de domiciliu sunt doua capete de acuzatie care i se aduc unui barbat de 31 de ani din comuna Ghioroiu, judetul Valcea. Din aceste motive, el a fost arestat preventiv, la finele saptamanii trecute, pentru 30 de zile.

- Sectiile de votare s-au deschis duminica dimineata la Moscova si in toata partea centrala a Rusiei pentru alegerile prezidentiale in care 110 milioane de cetateni sunt asteptati la urne pentru a-si alege liderul pentru urmatorii sase ani, transmite EFE, conform agerpres.ro. Ziua-maraton a scrutinului…

- Simona Halep a incercat sa explice infrangerea drastica suferita in semifinalele de la Indian Wells (scor 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka). Liderul mondial a precizat ca momentul decisiv al partidei a fost cel din game-ul sapte, cand a ratat o minge de break, iar apoi si-a pierdut serviciul. "Am incercat totul…

- Jurnalistul Cornel Ivanciuc a declarat, pentru B1 TV, ca nu a mai fost la Realitatea TV de cand a incercat sa vorbeasca despre SRI și i s-a taiat microfonul.Ministrul de Interne, in drum spre Covasna: 'Voi vorbi personal cu oamenii. Riscul nu a trecut' ”Prefer sa nu mai apar pe niciun…

- Cel putin 252 de migranti, care incercau sa ajunga in Europa pe mare profitand de vremea favorabila, au fost salvati sambata de paza de coasta libiana in doua operatiuni distincte, a informat marina libiana, citata de AFP, transmite AGERPRES . Capitanul Rami al-Hadi Ghomed a explicat ca 140 de migranti,…

- UPDATE – ora 16:30 – In capitala a avut loc, astazi, Consiliul National al PNL, la care liberalii au decis sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale; de asemenea, sa-l desemneze pe presedintele partidului, Ludovic Orban, pentru functia de premier.…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a incercat sa explice de ce Republica Moldova nu mai are nevoie de a intra in componenta Romaniei. Ex-presedintele tarii afirma ca perioada in care Basarabia a fost parte a Romaniei Mari a insemnat pentru teritoriul dintre Prut si Nistru un genocid social, fiindca romanii…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima, anchetatorii sugerand ca rana de la cap…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- Dezvaluirile procurorului Iorga Moraru lovesc dur chiar si in lumea politica. Moraru a declarat recent ca Laura Codruța Kovesi i-a cerut sa urgenteze dosarul unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu mai fie propus pentru functia de prim-ministru.Citeste si: Tariceanu, reactie FURIBUNDA…

- Un moldovean a fost reținut in Italia dupa ce a incercat sa violeze o tanara de 23 de ani. Acesta a atactat-o pe tanara in plina strada, dar a reușit sa se salveze cu ajutorul trecatorilor.

- “La data de 29 ianuarie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj a încheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu inculpatul O.D.D., persoana fara calitate speciala, si a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea…

- Un barbat de 54 de ani din localitatea Padureni (Osesti) a fost arestat preventivde Judecatoria Vaslui fiind acuzat de comiterea a doua tentative de viol, victime fiind doua fetite, de 9, respectiv 10 ani, nepoatele sale.

- Doi tineri care au incercat, vara trecuta, sa violeze o minora, au fost condamnati la Judecatoria Aiud la 5 ani și 8 luni. Cei doi au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism, pe care l-au condus fara a avea permis de conducere și au incercat sa o violeze. L. Rafael Haiduc si R. […]

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politisti dupa ce miercuri seara a acostat o fata de 14 ani pe un bulevard din municipiul Constanta, intentionand sa o violeze. Fata a inceput sa tipe si a fost salvata de un barbat care se afla in zona, moment in care agresorul a fugit.Potrivit…

- Ziarul rus „Kommersant” a publicat cateva detalii din dosarul penal din Rusia, deschis pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, pentru tentativa de organizare a unui omor. Potrivit noilor informatii din ancheta, democratul ar fi incercat sa-l asasineze pe oponentul sau politic Renato Usatii, lider…

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 42 de ani, care ar fi acostat miercuri seara, o fata in varsta de 14 ani, din Constanta, in zona Campusului Universitar, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, potrivit Inspectoratului…

- De la o ora la alta, apar tot mai multe dosare in care suspectul principal devine politistul pedofil din Drumul Taberei! Iar povestirea uneia dintre victimele lui Eugen Stan este de-a dreptul cutremuratoare!

- Ambarcatiunea, o barca pneumatica, transporta peste 100 de persoane, dar numai 17 dintre acestea, printre care femei, au putut fi salvate, a declarat purtatorul de cuvant al marinei, generalul Ayub Kacem. Supravietuitorii au stat mai multe ore agatati de resturile barcii pana la sosirea echipelor…

- Pentru prima data, bucurestenii care nu mai au liniste de luni de zile din cauza protestatarilor #rezist au avut satisfactia sa vada ca organele de ordine isi fac datoria si ii ridica pe scandalagii de pe strada. Liderul #rezistentilor din Piata Victoriei, Malin Bot, care pretinde ca este jurnalist,…

- Comisia guvernului britanic de supraveghere a egalitatii cere postului BBC sa ofere informatii in legatura cu politica de salarizare a serviciului public de radio si televiziune, dupa ce jurnalista Carrie Gracie a demisionat din postul de redactor-sef al redactiei China, sustinand

- Zece migranti au murit, iar alti peste 50, inclusiv copii, au fost dati disparuti sambata si duminica in largul coastelor Libiei, potrivit unui bilant cules luni de mai multe organisme de la supravietuitori, relateaza AFP. O prima barca pneumatica a plecat de la Garabulli, la 50 de kilometri est…

- Declarațiile vedetei au uimit pe toata lumea, mai ales ca Oana a recunoscut ca se imbraca provocator ca sa-i atraga atenția, atunci cand a intrat in politica. In urma cu ani, inainte de moartea lui Vadim Tudor, Oana Zavoranu povestea, la o emisiune de televiziune de la Acasa TV, ca Vadim Tudor ar fi…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente pe care nu are cum sa le uite. Vedeta a avut parte de un șoc in cabinetul unui fost politician. Puțina lume iși mai amintește de acuzațiile pe care Oana Zavoranu le facea la adresa politcianului Corneliu Vadim Tudor, care a incetat din viața in luna septembrie a anului…

- Un barbat de 42 de ani eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compensatoriu, a fost retinut de politistii pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Rudele unei minore de 17 ani dintr-un sat din Vaslui au reclamat la Politie ca adolescenta ar fi fost victima unei agresiuni in seara de Revelion, cand, in timp ce se intorcea spre casa, insotita de un verisor, a fost atacata de un tanar, care ar fi incercat sa o violeze. Speriat verisorul fetei a alergat…

- Un barbat care a fost prins in trafic in prima zi de Craciun in timp ce conducea un autoturism dupa ce consumase bauturi alcoolice a fost trimis in judecata de procurorii suceveni. Catalin Danut Patu avea o alcoolemie peste limita admisa, dar a incercat sa scape basma curata. El i-a oferit ...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in…

- Simona Halep, surfing in Thailanda. Liderul WTA a incercat senzații tari pe apa. Inaintea meciului cu Johanna Konta de sambata, de la turneul demonstrativ din Thailanda, Simona Halep a avut timp și pentru distracții. Actualul lider in topul mondial feminin de tenis a incercat senzații tari pe apa. Simona…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…