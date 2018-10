Stiri pe aceeasi tema

- Ziarista de investigații Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse, noaptea trecuta, a anunțat Organized Crime and Corruption Reporting Project, pe contul sau de Twitter .

- 278 de locuri de munca vacante in judet si 1914 in Spațiul Economic European in Economie / on 25/09/2018 at 11:27 / Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Teleorman, 278 de locuri de munca vacante,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, vine saptamana viitoare la Bucuresti si nu-i place deloc ce vede si ce-l asteapta la sosirea in Romania. Anul trecut, in discursul despre Starea Uniunii avea vorbe de lauda pentru Romania. Acum, nimic. Doar mentionarea summitului de la Sibiu, de anul…

- In aceasta perioada atenția mass-media și efoturile autoritaților și crescatorilor de animale din Alba și din intreaga țara sunt concentrate in cea mai mare parte asupra focarelor de pesta porcina africana și evolutiei acestei boli pe teritoriul Romaniei. Din fericire, deocamdata, aceasta maladie nu…

- Un editorialist al postului CNN a scris un material de opinie pornind de la scrisoarea pe care Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui Donald Trump, a trimis-o in Romania și prin care critica DNA și lupta anticorupție. In editorial, autoarea Frida Ghitis – un jurnalist care a acoperit subiecte…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a luat masuri de prevenire a apariției pestei micilor rumegatoare, in Romania, dupa ce primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat…