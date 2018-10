Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, este cel de-al treilea ziarist de investigatii asasinat intr-un stat membru al Uniunii Europene in mai putin de un an, dupa Daphne Caruana Galizia in Malta si Jan Kuciak in Slovacia, ale caror decese au provocat unde de soc mediatic si politic.

Trupul neinsufletit al femeii, lovita in cap si strangulata, a fost descoperit sambata intr-un parc din oras, a anuntat duminica procurorul regional din Ruse, Gheorghi Gheorghiev.

'Telefonul sau mobil, cheile masinii, ochelarii si o parte din imbracaminte au disparut', a indicat procurorul, precizand…