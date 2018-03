Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Danielei Gyorfi a spus ce fac parinții ei in dormitor, atunci cand a fost intrebata acest lucru, in cadrul emisiunii “Aici, eu sunt vedeta”, de la Antena 1. Maria, fiica Danielei și a lui George, a fost invitata in emisiunea “Aici eu sunt vedeta“, unde a fost intrebata despre ce crede ea ca…

- Un cetațean ucrainean va fi cercetat de polițiștii de frontiera din Romania dupa ce lucratorii de la granița au descoperit ca barbatul conducea un autovehicul cautat de autoritațile din Europa de Vest. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, ...

- Un autocar din Bistrița circula fara o roata din cauza unor probleme tehnice. Vehiculul, care transporta zeci de pasageri, trebuia sa strabata Europa pana in Spania, insa a fost oprit de polițiști pe o autostrada din Austria. Un șofer, aflat in trafic, a sesizat Poliția, saptamana trecuta, dupa ce a…

- Ionuț Dolanescu intreține permanent cultul pentru cel ce i-a fost tata, marele artist al folclorului romanesc Ion Dolanescu. Moștenitorul talentului solistului trecut in neființa a organizat o slujba de pomenire in memoria parintelui sau, pe partea cealalta a globului, la Biserica ”Sfinții Arh. Mihail…

- Romanul condamnat pe viața pentru trafic de droguri in Cambodgia iși ispașește pedeapsa in condiții infioratoare. Adrian Catalin Varadi, alias Bujie, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, despre supraviețuirea intr-o inchisoare de maxima securitate. Bujie este nevoit…

- Individul care l-a snopit in bataie pe Daniel Rusu, medic anestezist la Institutul Regional de Oncologie in timp ce acesta astepta tramvaiul a fost trimis in judecata dupa aproape 3 ani de la producerea evenimentului Ancheta tergiversata nepermis de mult in cazul medicului snopit in bataie in timp…

- Un cutremur puternic s-a produs miercuri in zona Vrancea, anunta INFP. Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea 3,9 si s-a produs in 4 februarie in judetul Buzau. "Voi ați simțit vreun cutremur acum? A fost pe verticala, tocmai ma aplecam sa ma incalț și am crezut ca am…

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- Gabriela Firea, vicepresedinte PSD si primar al Capitalei, reactioneaza la discursul sustinut duminica de Ludovic Orban, intr-o intalnire de partid. Comentand indemnul lui Orban catre liberi de a "da cu parul" in adversarii de la PSD, Firea face trimitere la Petre Tutea."Petre Tutea spunea…

- La ”Weekend cu prieteni” am avut un alt invitat de excepție- istoricul Ion Varta, director al Arhivelor Statului Moldova, reputat cercetator. Despre ce vorbesc documentele pe care le rasfoim impreuna? Vorbesc despre suferințele romanilor basarabeni in anii de ocupație sovietica -inimaginabile și generatoare…

- Legislația din România este extrem de permisiva când vine vorba despre numele pe care le pot primi copiii la naștere. Poate tocmai de aceea exista cetațeni români cu prenume ca „Ministru”, „Justiția”, „Poliția”, „Superman”,…

- Tragedie in Iasi. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit o,…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat luni, 05 februarie a.c, la ceremonia de semnare a Acordului de Cooperare dintre Primaria Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti cu localitatea Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia. Evenimentul este parte a Campaniei "Centenar…

- Cel mai bine clasata dintre institutiile romanesti este Universitatea de Arte George Enescu la Sectia arta si design. Universitatea ieseana se afla in acest top in primele 200 de institutii de invatamant din lume (locurile 151-200). „Institutiile romanesti au avut o prezenta constanta in clasamentul…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- O noua metoda de furt pe strada, „furtul prin imprietenire”, a inceput sa faca victime. Hoții iși aleg foarte atent victimil, pretinzand ca le cunosc și, sub pretextul unei imbrațisari, le deposedeaza de bunurile din buzunare. O categorie noua de furturi incepe sa fie folosita destul de des și este…

- Pentru inceput, aveti un comunicat de presa: Codul administrativ al Romaniei, aflat in dezbatere in Parlamentul Romaniei, va avea amendamente ridicate de alesele locale. Acestea s-au intalnit in acest sfarșit de saptamana la Sambata de Sus, la simpozionul „Politici publice locale, importanța accesarii…

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- The Humans reprezinta Romania la Eurovision 2018! Multi credeau ca Feli are cele mai mari sanse sa castige Selectia Nationala Eurovision si sa reprezinte Romania la competitia internationala din luna mai de la Lisabona. Surpriza, insa! Aseara, in cadrul Selectiei Nationale Eurovision, alt concurent…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena, intr-un apartament din București, iar apoi a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro , barbatul in varsta de 23 de ani,…

- In ultimii ani, locuiesc in orasul adoptiv pe o strada numita Lucretiu Patrascanu. Cand m-am mutat in Bucuresti am locuit aproape de piata Moghioros, apoi m-am mutat in Salajan. Dupa ’89, ani de zile inca, locuri importante din geografia Capitalei au fost marcate de numele unor demnitari comunisti.…

- EXALTON LIVE VIDEO KANAL D. Dincolo de rivalitatea intre echipe, s-a trecut la "vorbe grele", Anca fiind acuzata de Radu, ca se preface ca nu are nimic grav si ca „joaca un spectacol ce nu tine de competitie”. EXALTON LIVE VIDEO KANAL D aici „Este de o minciuna, este o mincinoasa si…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia „legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Gheorghe Mihai, 38 de ani, traia in Stouridge alaturi de fratele lui si sotia acestuia, intr-o micuta comunitate de romani, scrie observator.tv. Venise in Angia dupa ce ispasise o pedeapsa pentru omor in Romania. Pe 7 august anul trecut si-a atacat cu salbaticie cumnata, cu un cutit, lovind-o de…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare a fost operata de cancer la san in 2015. Un an mai tarziu, doctorii din Turcia au descoperit ca are metastaze la plamani, dupa ce in Romania i se spusese ca are doar o raceala și i se daduse un antibiotic. Miriam, in varsta de 54 de ani, a cheltuit foarte mulți bani…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Cosmarul fostei jurnaliste a inceput vara trecuta, cand Cornel Cristian Achim a jefuit-o. Acesta a fortat un geam si a sustras patru laptopuri. Politia l-a prins si gasit asupra sa unul dintre laptop-uri. Dupa acest episod, individul a stat in arest preventiv, insa judecatorii au decis sa-l…

- Poliția franceza a anunțat ca toate bijuteriile furate in timpul jafului armat de la celebrul hotel Ritz din Paris au fost recuperate. Acestea au fost gasite intr-o geanta care probabil a fost scapata de unul dintre hoți, relataza BBC News. „Pot sa confirm ca toate bijuteriile furate au fost gasite…

- La ultima infațișare in fața magistraților, Cristian Boureanu – judecat pentru ultraj dupa ce a lovit cu genunchiul, sub centura, un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei -, a incercat sa scape de povara interdicției de a parasi Romania. Cum judecatorii nu s-au lasat induplecați, fostul parlamentar…

- De-a lungul acestui an, primarul comunei a mai amintit in declaratiile date presei faptul ca nu prea exista o colaborare buna intre administratia locala si politistii care se ocupa de zona respectiva. „Nu avem vreun conflict dar, efectiv, nu au venit o data sa discutam despre problemele acestei…

- ”Inovația reprezinta o baza pentru dezvoltarea economica dinamica” Deputatul PSD, Constantin-Catalin Zamfira face lobby pe tema oportunitaților de dezvoltare a regiunii București – Ilfov @ Demersul are ca punct principal mega-proiectul de cercetare, unic in lume, care se realizeaza la Magurele Nimanui…