O jurnalista bulgara de investigatii a fost torturata, violata si ucisa la Ruse

Jurnalista Victoria Marinova, directoarea postului bulgar TVN, a fost violata si ucisa in bataie, in noaptea de sambata spre duminica, la Ruse.



Marinova, in varsta de 30 de ani, era implicata in mai multe investigatii jurnalistice privind coruptia din Bulgaria, a mai precizat OCCRP pe Twitter.



Ea este cel de-al treilea jurnalist european asasinat in mai putin de un an, dupa Daphne Caruana Galizia in Malta si Jan Kuciak in Slovacia.



Jurnalistul si analistul Ruslan Trad a scris pe Twitter ca ultimul reportaj al Victoriei Marinova se referea la deturnarea de fonduri…