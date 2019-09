Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara a anunțat selecția modulului FDR din cadrul Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Romanești, care va avea loc in toamna acestui an, intre 3 și 11 noiembrie. „Aflat la cea de-a XXIV-a ediție a sa, FEST-FDR contextualizeaza dramaturgia…

- Regizorul și producatorul Dan Chișu a fost diagnosticat de doua ori cu cancer de piele, in doua locuri diferite și a vorbit deschis despre lupta cu aceasta boala. Dan Chișu, cancer de piele. Care au fost simptomele ”La un moment dat am observat ca dupa ce faceam baie, cand ma ștergeam cu un prosop de…

- Un tanar de 17 ani a fost accidentat, astazi, in centrul Piteștiului, de o mașina in timp ce traversa neregulamentar strada. Incidentul a avut loc in dreptul Teatrului ”Alexandru Davila”. Minorul a incercat sa traverseze strada in viteza, prin loc nepermis. A fost lovit de unul dintre șoferii aflați…

- Teatrul „Alexandru Davila” din Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, din cadrul Direcției Artistice, de: – balerin, studii medii, treapta I; – balerin, studii medii, treapta II (2 posturi). Conditiile specifice necesare…

- Patroni din Argeș, amenzi uriașe pentru munca la negru. Activitatea de control desfasurata de ITM Arges in luna iunie 2019. In vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata, ITM Arges a efectuat un numar de 135 de controale. Astfel, la 11 angajatori au fost identificate prestand…

- Compania Teilor, membra AOA Argeș, implinește 20 de ani de cand aduce iubitorilor de bijuterii pietre prețioase din cele mai exotice locuri ale lumii. Un excelent prilej pentru o seara artistica speciala, programata pe 20 iunie 2019, incepand cu ora 18:30, la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Dupa…

- Putini au fost cei care au crezut ca Ciobanescul sfasiat de doi dulai din rasa Amstaff, in luna februarie, mai poate fi salvat. Avea rani grave pe tot corpul. Macelul s-a petrecut in orasul Brosteni al judetului Suceava, sub ochii unor trecatori, care nu au intervenit ca sa desparta cainii, ba chiar…