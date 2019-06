Stiri pe aceeasi tema

- Azi se pun in vanzare biletele la Euro2020. Sesiunea dedicata tichetelor pentru Romania se deschide la ora 15,00. Astazi se pun in vanzare primele bilete pentru Campionatul European de Fotbal din 2020, inclusiv pentru cele patru meciuri care se vor disputa pe Arena Nationala din Bucuresti. Toate biletele…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti va efectua in aceasta vara doua turnee de pregatire in Suedia si Franta in cadrul carora va disputa mai multe partide amicale, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. La primul turneu, intitulat "Cupa Annliz" si programat in perioada…

- Mirel Radoi, selectionerul reprezentativei U21, a anuntat, marti, lotul de 23 de jucatori pentru Campionatul European din Italia si San Marino. MArele absent este Razvan Marin, care nu a primit aceptul lui Ajax Amsterdam pentru a participa la Euro 2019.

- Aflata in negocieri cu CSM Bucuresti de saptamani bune, Cristina Neagu a luat, marti, decizia privind viitorul sau la nivel de echipa de club si a semnat prelungirea cu echipa din Capitala. "Am ales cu sufletul si am semnat prelungirea, pentru ca, asa cum am declarat si acum doi ani cand m-am…

- Federația Romana de Handbal a anunțat lotul de 21 de jucatoare care se va reuni joi, 24 mai, la Braila, sub comanda antrenorilor Tomas Ryde și Costica Buceschi, pentru a participa la Trofeul Carpați, competiție ce va avea loc in municipiul de pe malul Dunarii. Din lot face parte și o handbalista a Gloriei,…

- Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit Campionatul European de Grappling, iar din lotul Romaniei a facut parte si un luptator constantean, Madalin Pirvulescu, de la Sharks Gym antrenor, Daniel Asaftei . Madalin Pirvulescu a devenit astfel al treilea sportiv din Constanta cooptat in lotul national…

- Sportul cu balonul rotund este practicat și de slujitorii Domnului. Romania are o echipa de mini-fotbal a preoților catolici, care la sfarșitul lunii februarie a luat parte la Campionatul European, desfașurat in Muntenegru. Competitia s-a aflat la a 12-a ediție, iar meciurile s-au jucat in orasele Bar…