O jumatate de veac de la infiintarea Regimentului 221 Mecanizat "NASAUD".

Anul 1968 este considerat de analistii militari straini si romani ca un an vital pentru insasi existenta blocului socialist in Europa si a organizatiei sale de forta, Tratatul de la Varsovia, infiintat in 1954, urmare si raspuns la Tratatul Atlanticului de Nord-N.A.T.O., infiintat in 1949. Incepand cu luna martie 1968, conducatorii tarilor loiale Moscovei: Ungari ...