- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a desemnat-o joi cancelar interimar pe Brigitte Bierlein, presedinta Curtii Constitutionale, in urma demiterii prin motiune de cenzura a guvernului cancelarului Sebastian Kurz. Brigitte Bierlein, care in curand va implini varsta de 70 de ani, la care…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a desemnat-o joi cancelar interimar pe Brigitte Bierlein, judecatoare a Curtii Constitutionale, in urma demiterii prin motiune de cenzura a guvernului cancelarului Sebastian Kurz, dupa destramarea coalitiei de guvernare ce a succedat demisiei vice-cancelarului…

- Sebastian Kurz, care a plecat marti din postul de cancelar, dupa adoptarea luni a unei motiuni de cenzura cu privire la scandalul de coruptie ”Ibizagate”, isi pregateste intoarcerea, relateaza Reuters, conform news.ro.Presedintele Alexander Van der Bellen i-a eliberat in mod oficial din functii…

- Cancelarul conservator austriac, Sebastian Kurz, a tinut un miting electoral la mai putin de trei ore dupa ce guvernul sau a cazut in urma unei motiuni de cenzura, votata in Parlament de partidele de opozitie. "Sunt inca aici", a spus Kurz, in fata unei multimi de sustinatori si oficiali ai…

- Guvernul cancelarului Sebastian Kurz din Austria a cazut luni in urma unei motiuni de cenzura votata de partidele de opozitie, informeaza DPA si Reuters, citate de Agerpres. Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta),…

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a demis din Guvern aproape toți membrii Partidului Libertății, cu excepția ministrului de Externe, a declarat acesta marți, relateaza Reuters, potrivit mediafax.

- Toti ministri din Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus presedintelui tarii demiterea ministrului de interne Herbert Kickl, relateaza Reuters, dpa si AFP. Ministrul…