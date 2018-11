Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea de la Curtea Suprema americana Ruth Bader Ginsburg, in varsta de 85 de ani, a fost spitalizata dupa ce a cazut - si si-a fracturat trei coaste - in birou, anunta cea mai inalta jurisdictie americana, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Judecatoarea a fost internata…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 a afectat joi doua zone din nordul statului Chile, insa nu au fost raportate victime, pagube materiale si nici risc de tsunami, a anuntat Biroul national pentru situatii de urgenta din Chile (Onemi), citat de AFP, informeaza Agerpres.Cutremurul s-a produs la ora…

- Una dintre persoanele decedate in accidentul petrecut miercuri, dupa-amiaza, pe DN 24A, este un politist, seful de post din comuna Vetrisoaia. Accidentul s-a produs cu cateva ore inainte de momentul in care masina a fost gasita.Politistii din Vaslui au stabilit ca accidentul in care doi barbati…

- Politistii din Vaslui au stabilit ca accidentul in care doi barbati si-au pierdut viata si o tanara a fost ranita s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Autoturismul a parasit carosabilul intr-o curba la stanga si a cazut intr-o rapa plina de vegetatie. Politistii spun ca accidentul…

- Un accident in care a fost implicata o autospeciala a Poliției s-a produs, joi dupa-amiaza, in Pitești. In mașina, care s-a rasturnat, erau doi polițiști. Unul dintre polițiști, cel aflat la volan, a fost grav ranit. Au intervenit rapid echipajele de la descarcerare și ambulanțele. Accidentul s-a produs…

- In acesta dimineața, in jurul orei 07:50, un barbat de 57 de ani, din comuna Pui, in timp ce conducea un autotren pe Calea Zarandului, din municipiul Deva, din directia Simeria – Arad, nu a pastrat o distanta suficienta de siguranta fata de autoturismul condus de un barbat in varsta de 46 de…

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a pierdut controlul autovehiculului pe care il conducea si s-a rasturnat. Soferul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

- 12 persoane au fost ranite într-un accident produs duminica pe DN 38, între localitațile Topraisar și Amzacea, județul Constanța, în care au fost implicate șase mașini. IPJ Constanța a informat ca accidentul rutier s-a produs duminica pe DN 38, între localitațile Topraisar…