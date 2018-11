Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat textul rezolutiei privind statul de drept din Romania, adoptand amendamente suplimentare, printre care respingerea protocoalelor secrete din document. Raportul despre situatia din Romania, elaborat de Comisia PE pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE),…

- Comisia Europeana face public marți, in jurul orei 15.30, raportul MCV (Mecanismul de Verificare și Cooperare in Justiție) pentru Romania și Bulgaria, iar Parlamentul European va vota proiectul de rezoluție privind statul de drept d...

- Parlamentului European dezbate si voteaza marti rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie.

- Comisia Europeana a trimis joi un aviz motivat autoritatilor din Romania si Bulgaria in care solicita celor doua state sa puna integral in aplicare legislatia UE privind blocarea temporara (inghetarea) si confiscarea instrumentelor si a produselor infractiunilor savarsite in UE (Directiva 2014/42/UE),…

- Raportul de admitere acordat legii de modificare si completare a Codului de procedura civila si a altor acte normative a fost adoptat de comisie cu unanimitate de voturi."Au fost doua amendamente rezultate din decizia CCR. Curtea a precizat ca la doua articole trebuie sa fim mai expliciti,…

- Consiliul National Judiciar din Polonia a anuntat, marti seara, suspendarea procedurilor de recrutare a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, pentru a aplica astfel o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, relateaza publicatia EUObserver.Curtea de Justitie a UE a cerut oprirea…

- Comisarul european pentru Politica Regionala al Comisiei Europene, Corina Crețu, critica din nou guvernul condus de Viorica Dancila (PSD), asta in contextul in care Romania a fost joi condamnata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neideplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele…