- Jucatoarele de tenis Aryna Sabalenka (Belarus) si Anett Kontaveit (Estonia) s-au calificat vineri in finala turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.746.000 de dolari. In semifinale, Sabalenka, nr. 20 mondial, a invins-o pe australianca Ashleigh Barty, cap de serie…

- Numarul unu mondial va disputa primul meci dupa implinirea varstei de 27 de ani impotriva unei jucatoare venite din calificari. Turneul de la Beijing a acordat prim tur liber doar celor patru sportive ajunse in semifinale la Wuhan - Ashleigh Barty (cap de serie 16), Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit…

- Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au fost repartizate, la tragerea la sorti de vineri dimineata, pe jumatati de tablou diferite, informeaza Mediafax.Numarul unu mondial va disputa primul meci dupa implinirea varstei de 27 de ani impotriva unei jucatoare venite din calificari. Turneul de la…

- Jucatoarea din China, Qiang Wang, a eliminat-o de la turneul de la Wuhan pe ocupanta locului 7 WTA, Karolina Pliskova, scrie Mediafax.Meciul din turul al doilea dintre cele doua sportive a durat doua ore și noua minute. Primul set a fost caștigat fara mari probleme de Wang, in 35 de minute…

- Elina Svitolina, locul 6 WTA și favorita numarul 6, a fost eliminata in turul doi al turneului de la Wuhan, dupa ce a fost invinsa de Aryna Sabalenka, scor 6-4, 2-6, 6-1. Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Anett Kontaveit și Monica Puig s-au calificat in optimi. Intra in material pentru a vedea rezultatele…

- Antrenamentul liderului WTA, Simona Halep, de dinaintea debutului la turneul de la Wuhan din China a fost intrerupt, duminica, pentru cateva minute dupa ce sportiva din Romania a acuzat dureri de spate.

- Jucatoarea chineza de tenis Qiang Wang a castigat turneul WTA de la Guanghzou (sudul Chinei), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, in finala caruia a invins-o sambata in doua seturi, 6-1, 6-2, pe Iulia Putinteva din Kazahstan. Wang, in varsta de 26 ani, numarul 41 mondial, a obtinut…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va participa saptamana viitoare la turneul de la Wuhan, China. Astazi, jucatoarea noastra și-a aflat posibilele adversare de la turneul care se desfașoara in perioada 24-30 septembrie. Simona va juca direct in turul II și o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Magdalena…