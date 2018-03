Stiri pe aceeasi tema

- "In Ungaria, aproximativ 2.000 de persoane remunerate lucreaza an campania electorala pentru a rasturna guvernul si a instala un nou guvern pro-imigratie acceptata de George Soros", a declarat Orban, vineri. Premierul ungar a tinut sa precizeze postului de radio MR1 ca stie despre toate aceste…

- In preajma alegerilor parlamentare din Ungaria, partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, amintește de problema fundamentala pe care votanții trebuie sa o aiba in minte, atunci cand se afla in fața urnei: migrația. Aceasta chestiune a ținut capul de afiș in Ungaria in ultimii ani, iar ministrul…

- Președintele Donald Trump și-a exprimat joi „îngrijorarea„ legata de valoarea mici a impozitelor pe care le platește Amazon în Statele Unite, dupa ce zvonurile legate de o intenție a sa de frâna dominația gigantului internet a provocat caderea cotației acțiunilor grupului…

- Venus Williams, numarul 8 WTA, a fost eliminata în sferturile de finala ale turneului WTA de la Miami (Statele Unite), fiind învinsa în doua seturi, 6-2, 6-3, de compatrioata sa Danielle Collins, într-o partida care a avut loc miercuri.

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- O tanara din Statele Unite a socat intreaga lume in momentul in care s-a operat la ochi pentru a deveni asemenea unei papusi Barbie. Desi intentia ei a fost sa uimeasca lumea cu frumusetea ei, blonda are parte de reactii total opuse.

- O tanara chelnerita in varsta de 18 ani din Statele Unite a castigat aprecieri neasteptate si o surpriza dupa ce a acordat un ajutor suplimentar unui barbat in varsta, bolnav, care a rugat-o sa ii taie mancarea din farfurie, relateaza Xinhua și Agerpres.

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- George Soros si reteaua sa nu pierd nici un moment pentru rasturnarea tuturor guvernelor care se opun migratiei, a declarat vineri, la o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, premierul ungar Viktor Orban, care s-a referit la situatia politica interna din Slovacia.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, ca George Soros si reteaua sa nu pierd nici un prilej pentru a rasturnar guvernele care se opun migratiei.

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau, Fidesz, la alegerile din data de 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Parinții juniorilor de la echipa de baschet U13 a "cainilor", campioana naționala, au formulat o scrisoare deschisa in care-l ataca virulent pe vicepreședintele CS Dinamo, Marian Ștefan! Aflat in conducerea CS Dinamo din februarie 2013, cand a preluat postul de vicepreședinte și șef al sporturilor de…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- Viktor Orban și partidul sau Fidesz sunt favoriți ai scrutinului parlamentar din 8 aprilie din Ungaria, în ciuda victoriei neașteptate a unui candidat al opoziției în anticipatele organizate duminica pentru primaria

- Talibanii afgani i-au invitat marti pe americani sa ”doscute direct” cu reprezentantii lor in Qatar, o initiativa surprinzatoare dupa luni de escaladare a violentei, relateaza AFP. Apelul, postat pe site-ul lor, are loc cu o zi inainte de Conferinta pentru Pace de la Kabul - la care nu sunt onvitati…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Viktor Orban va candida din partea Fidesz la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 8 aprilie iar prim-ministrul ungar va incerca sa isi asigure al treilea mandat consecutiv drept prim-ministru bazandu-se pe o retorica populista si anti-imigranti. Mai devreme luna aceasta, Orban a declarat ca opozitia…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale.…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, continua „razboiul” cu miliardarul american George Soros, pe care il vede drept un inamic al suveranitații statului maghiar. Tensiunile in aceasta privința sunt din ce in ce mai accentuate, iar guvernul maghiar a inceput sa ia masuri legale pentru a ingreuna finanțarea…

- Agentia France Presse a constatat miercuri ca acest text a fost tradus si afisat, de exemplu, pe site-urile ambasadelor la Paris si Buenos Aires, dar inca nu la Washington, Madrid sau Tel Aviv.Apelul presedintelui Senatului, Stanislaw Karczewski - membru al partidului conservator Dreptate…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului lor',…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile…

- Pe 25 ianuarie, in onoarea actritei va fi organizata o parada la Cambridge, la finalul careia artista va primi trofeul. Asociatia Hasting Pudding Theatricals din cadrul Universitatii Harvard atribuie in fiecare an titlurile „Femeia anului" si „Barbatul anului", unor artisti celebri, care s-au remarcat…

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Presedintele socialist al comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar i-a cerut premierului Viktor Orban sa se prezinte in fata acestei comisii cu dovezi ca "planul Soros" invocat in repetate randuri de guvernul pe care il conduce exista intr-adevar, relateaza joi MTI. Zsolt…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Valul de frig care se abate in aceasta perioada asupra nordului continentului nord-american afecteaza si fauna salbatica, inclusiv rechinii, mai multe exemplare fiind gasite moarte si efectiv congelate. Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani,…

- In Ungaria a fost constituit Grupul "Sa votam! 2018", din care fac parte, printre altii, fostul ministrul de externe Peter Balazs, precum si mai multi fosti lideri ai dreptei, precum Peter Bod si Tamas Mellar. Membrii grupului sustin ca "daca regimul iliberal al lui Viktor Orban isi va continua activitatea,…