- Spiritele s-au incins in Parlamentul din Hong Kong. Mai mulți deputați au fost raniți intr-o incaierare care a avut loc sambata intre parlamentari pro-democrație și cei loiali Beijingului. Motivul scandalului: un proiect de lege privind extradarea care ar extinde puterile Beijingului asupra fostei colonii…

- Djukanovic, pro-european, este politicianul cu cea mai mare vechime din Muntenegru si a contribuit la aderarea tarii la NATO, in 2017. In prezent, el depune eforturi pentru succesul candidaturii muntenegrene la UE, in ciuda opozitiei Rusiei, remarca Reuters.Presedintele a explicat ca mijloacele…

- Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa Beijing Guoan, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Chinei, informeaza News.ro.Citește și: Cupa Davis: Romania a egalat Zimbabwe, scor 1-1 Golurile au fost…

- Sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite, duminica, intr-o explozie produsa la o uzina de componente electronice, in estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza...

- Negociatorii americani și chinezi au incheiat sesiunea de negocieri „constructive” vineri, la Beijing, inaintea celei de-a doua runde care se va desfașura saptamana viitoare, in contextul dorinței celor doua superputeri de a rezolva „batalia tarifelor”. Reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer…

- Țari ca România, Bulgaria, Letonia, Polonia, Croația și Ucraina și-ar putea pierde pâna în 2045 peste 20% din populația activa, capabila sa lucreze. Aceasta este concluzia unui studiu al unui institut din Viena. Institutul vienez pentru Studii Economice…

- Organizatia Reporteri Fara Frontiere (RSF) a investigat strategia Beijingului de a controla informatiile publicate dincolo de granitele Chinei, un proiect care pune sub amenintare libertatea presei in intreaga lume.

- Tesla va majora cu aproximativ 3% preturile vehiculelor premium deoarece intentioneaza sa pastreze deschise mai multe magazine decat planificase initial, transmite Reuters. Pe plan global, majorarea se va aplica variantelor mai scumpe ale Model 3, Model S şi Model X, în schimb nu va creşte…