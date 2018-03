O inventie remarcabila: Un miliardar vrea sa construiasca cea mai mare baterie din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori de la Scoala Medicala de la Harvard au creat lentile de contact unice, care pot administra medicamente direct in ochii purtatorului, in decurs de zile sau saptamani. Noua descoperire ar putea ajuta milioane de oameni de pe planeta care poarta lentile de contact. Numai in Statele…

- Peste 22 de tone de deseuri esuate pe coastele insulelor Galapagos au fost adunate din luna ianuarie si vor fi studiate pentru a stabili cum pot fi protejate mai bine aceste insule care gazduiesc atatea specii endemice incat l-au inspirat pe Darwin in dezvoltarea teoriei evolutiei, relateaza AFP.…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Banca Nationala a Romaniei a respins tranzactia prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca, desi Consiliul Concurentei daduse deja avizul inca de la finalul anului trecut. Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare…

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul. "La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus,…

- Statele Unite au stabilit ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic utilizat in razboi, pentru asasinarea fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a declarat ca Guvernul Statelor Unite a aflat acest lucru…

- Judecatoria Ploiesti a condamnat compania OMV Petrom S.A la pedeapsa unei amenzi penale in cuantum de 380.000 lei si la plata unor despagubiri de 135.000 de euro in cazul mortii unui copil intoxicat in apropierea unei sonde de petrol din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Decizia instantei…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Dumitru Sodolescu a fost numit director general al Metrorex, inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Jeremy Corbyn, liderul partidului britanic de opozitie din Marea Britanie, a confirmat, luni, faptul ca partidul pe care il conduce vrea ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri. "Am argumentat de mult timp…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Dupa ce bursa din New York a inchis din nou in scadere joi, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, in total, 93 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard fiecare, scrie Bloomberg. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,3 miliarde de…

- Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat joi seara desemnarea lui Charles P. Rettig in functia de comisar al Serviciului fiscal (IRS), inlocuindu-l pe David Kautter, care detine postul in mod interimar. "Presedintele Donald Trump anunta intentia numirii lui Charles P. Rettig in functia de…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- Angajatii din departamentele Financiar si Administrativ de la DIICOT pierd 25% din salariu, in urma modificarilor fiscale, a declarat procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista angajati…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului. Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca din aceasta dimineata vor avea loc testari pentru implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT". In zonele unde se vor face verificarile pe terminalele conectate la retelele operatorilor de telefonie…

- In ultimele saptamani, s-a dezbatut foarte mult o conspiratie legata de incetinirea iPhone-urilor de catre Apple. Acum a iesit la iveala ca este adevarata. Nu se astepta nimeni. Din pacate, oficialii Apple au facut mai multe declaratii in ultimele zile care nu te vor bucura daca esti utilizator…