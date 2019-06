O învățătoare, model pentru elevii ei. Se folosește de marionete ca să le atragă atenția copiilor Exista și profesori care nu uita care este menirea lor: de a educa frumos copiii. O invațatoare reușește sa afca acest lucru cu brio și cu mult drag. Consuela Colțan se joaca la ore, folosește marionete și interpreteaza personaje pentru a le atrage atenția copiilor. Știe ca rolul ei este acela de a fi un model pentru copiii cu care se intalnește zilnic, in aceeași sala de clasa. La intrarea in clasa, invațatoarea a lipit mai multe afișe cu animații. Elevul vine, pune mana pe una dintre ele și așa invațatoarea știe cum dorește elevul sa fie intampinat in dimineața respectiva. Baiatul atinge afișul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

