- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- Desi Legea Invatamantului din Romania interzice prozelitismul religios in scoala, exista cazuri in care preotii sunt invitati de catre dascali sau parinti pentru a impartasi copiii, fie ei la gradinita sau in primele clase scolare.

- Printre cei sase finalisti ai celui mai mare concurs de talente din folclorul romanesc, prezentat de Iuliana Tudor – “Vedeta populara” – se numara si o salajeanca. Este vorba despre Alexandra Chira, o tanara de 19 ani din Plopis, care a trecut, cu brio, de semifinala ce a fost transmisa in Ajului Craciunului…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.

- Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca a gazduit joi, 21 decembrie 2017, festivitatea de acordare a gradului profesional unei noi promoții de absolvenți: 142 de agenți de poliție, dintre care 68 de fete și 74 de baieți. ”Romania se pregatește sa intre in anul Centenarului. Sunteți…

- La un an de la fuga lui Sebastian Ghita din Romania si capturarea lui in Serbia, ministrul Justitiei, Tudorel Toader sustine ca se va deplasa la Belgrad in curand, unde va avea o intalnire cu omologul sau. Ministrul sustine insa ca desi ministerul a transmis toata documentatia, nu are cum sa intervina…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a spus ca pana anul viitor vom avea in Parlament proiectul Legii Educației Naționale. “Prin programul de guvernare și prin toate declarațiile publice am spus ca in septembrie anul viitor trebuie sa avem in Parlamentul Romaniei proiectul Legii Educației Naționale”, a spus…

- Este o intrebare pertinenta pentru oricare dintre fetele ce au macar „un sponsor” cu o varsta venerabila in spate. Traiul zilnic din Romania a determinat și la noi un comportament socio-profesional calduț, la indemana multor papușele cat de cat atragatoare, capabile sa gangureasca-n urechea panca…

- Tragedie in lumea sportului din Romania. Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata, potrivit gds. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat intr-un grav accident. Accidentul a avut loc in judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan,…

- Pentru a nu mai folosi telefonul mobil in timpul orelor, elevii vor avea, cel mai probabil, dulapuri incuiate, in care sa il lase atunci cand ajung la scoala. Vizati de aceasta masura sunt doar elevii de pana la 15 ani. Se vor face si exceptii, in situatii de urgenta sau daca elevii au nevoie de telefon…

- Proiectul urmareste schimbul de bune practici intre Turcia, Romania, Grecia si Polonia in domeniul activitatilor educationale scolare si extrascolare, prin implicarea partenerilor din comunitate in activitati specifice si prin transferul procesului educativ in medii nonformale si informale: muzee,…

- Cifrele vorbesc si despre aspectele tehnico-tactice ale adversarei. Dintre cele 16 nationale care au trecut de faza grupelor, Cehia are cele mai putine reusite din extreme: 7 goluri din 20 de aruncari.

- Premiera negativa pentru invațamantul romanesc: Unul dintre cei trei elevi din localitatea Poroschia, județul Teleorman, care și-a batut și sechestrat profesoara de educație civica, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Alexandria. Decizia arestarii unui elev care a agresat un profesor…

- Nava, care a intrat in dotarea Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP) din Argentina in luna octombrie, se afla in primul voiaj de acomodare a echipajului cu tehnica din dotare cand a primit misiunea de a cerceta locul unde se presupune ca s-a scufundat submarinul.…

- TELEKOM SPORT LIVE VIDEO SLOVENIA - ROMANIA: Fetele noastre n-au avut nicio emotie impotriva modestei Paraguay. Martin Ambros a putut utiliza intreg lotul in acel meci. Dupa joc, Ambros era deja cu gandul la partida cu Slovenia: "Va fi foarte important meciul de maine cu Slovenia. Jucam sa adunam…

- Proiectul Predictibilitate 2018 este un manifest al mediului de afaceri pentru revenirea la dialog și colaborare și este un demers inițiat de Confederația Patronala Concordia în parteneriat cu platforma Economie la minut 360, de susținere a principiilor pactului pentru fiscalitate lansat în…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita, la Baia Mare , cu o parada militara, concert de muzica populara, meniu tradițional și aprinderea beculețelor. La ora 11,00 a avut loc parada militara care a urmat traseul de pe B-dul Unirii pana la Catedrala Ortodoxa din Baia Mare. Baimarenii au participat…

- Emilia Parvu are putin peste trei ani, un chip angelic si nu sta intr-un loc, nici macar o clipa! Acum este vedeta nationala pentru ca pozele care o infatiseaza la repetitiile pentru parada de 1 Decembrie din Capitala au devenit virale. Emilia a fost pozata in costum national chiar de tatal ei, ofiter…

- Meteorologii au emis, sambata seara, o avertizare cod galben de ceata pentru mai multe zone din opt judete ale tarii, fiind anuntata ceata densa ce va scadea vizibilitatea chiar si sub 50 de metri. In unele zone se va semnala, de asemenea, burnita.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania…

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc. Stela Popescu, care a avut multe secrete la viața ei , a fost una dintre cele mai indragite șiu apreciate actrițe de comedie din Romania. Artista a incantat generații intregi de romani cu rolurile…

- Dezvaluire uluitoare venita din Rusia! Postul de televiziune „Rusia 24” a realizat un reportaj despre sportivi aparținand Academiei de lupte Mindiasvili, care ar fi fost implicați in acte de banditism si terorism. Printre numele implicate se numara și cel al lui Albert Saritov, cel care la Jocurile…

- Fostul sportiv Ion Tiriac a declarat, miercuri, ca tenisul romanesc ar merge bine daca in primii 200 de clasati in ierarhia ATP s-ar afla si zece reprezentanti ai Romaniei. "Eu nu stiu daca Simona Halep este cea mai bun sportiv din Romania si nu asta este important, insa datorita sportului pe care…

- "Fiecare an e bun pentru alea doua-trei bucurii care ne-au mai ramas, dar trebuie sa te gandesti unde suntem cu adevarat. Trebuie sa ne gandim cu tristete unde am fost si unde suntem. Asta nu se poate uita. Nu ca nu suntem prea bine, suntem extraordinar de rau. Trebuie sa recunoastem unde…

- Grampet Group, cel mai mare holding feroviar din Romania și din Europa Centrala și de Sud-Est, o companie cu capital privat 100% romanesc, cu peste 7.000 de angajați in industria feroviara, anunța ca a luat decizia de a conserva veniturile nete ale angajaților, menținand de la 1 ianuarie 2018 același…

- Medicii ar putea fi obligati sa faca 48 de ore de garda pe saptamana, in loc de 35, cum prevede legea in prezent, iar ei vor fi platiti in functie de salariul actual, si nu de cel ce ar urma sa fie majorat, prevede Ordonanta de modificare a legii salarizarii, care va fi discutata miercuri."Garzile…

- Black Friday 2017 la eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, va incepe in data de 17 noiembrie. Pentru anul acesta, eMAG a anuntat reduceri la peste 2 milioane de produse si o livrare mai rapida datorita investitiilor de ordinul milioanelor de euro pe care le-au facut in ultimele luni. Va…

- Ministrul Liviu Pop nu se lasa intimidat de isteria provocata de manualele scolare pe care le propune si mai vine cu o idee: manual de arta si traditii populare. Aflat la Sighet, in cadrul unei vizite la Scoala 10 din localitate, ministrul Educatiei a privit cu interes propunerea primarului Horia Scubli…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica despre un "sistem ocult si nenorocit" din Romania, precizand ca nu vrea sa devina complice cu cei care l-ar fi construit. Luand cuvantul la Congresul Tinerilor Social Democrati (TSD) de duminica de la Romexpo, Dragnea le-a vorbit tinerilor…

- Independența editoriala a „Romaniei libere“, unul dintre cele mai credibile cotidiene din Romania, este pusa din nou in pericol de mecanismul obscur pus la cale, inca din 2014, de fostul premier Victor Ponta și care se apropie zilele acestea de scopul sau final: distrugerea celui mai vechi ziar din…

- Epidemia de rujeola continua sa se extinda in Brașov. Numai in ultima saptamana s-au imbolnavit alte 19 persoane, cu 14 mai mult fața de saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri de rujeola inregistrate in…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unei inregistrari halucinante cu Vasile Ciobanu, supranumit ”Pablo Escobar” al Romaniei. Dupa ce a amenintat, pe contul personal de socializare, un bodyguard al unui club de noapte, celebrul dealer de droguri al vedetelor ”El Magico” Raj s-a…

- Pus sa noteze invatamantul romanesc, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca acesta merita un 7. Potrivit lui Pop, principalul punct slab al invatamantului din Romania e viteza cu care se schimba ministrii Educatiei. "Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7.…

- In micul sat ialomitean Luciu, cinci batrane incearca sa tina vie traditia si cultura populara. La fel ca pe vremuri, batranele organizeaza sezatori, unde le invata pe fetele tinere din sat cum sa teasa la razboi stergare si covoare. De asemenea, bunicutele sunt maestre si la gatit, stiind sa prepare…

- Peste 9.700 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, in urma cu un an, 24 fiind confirmate in ultima saptamana, cele mai multe in Ialomita, potrivit News.ro . Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de…

- Asociatia Chindia Jurasic Park, avand in spate o vasta experienta in domeniul turismului montan, organizeaza in perioada 10-12 noiembrie 2017, activitatile practice ale proiectului "Tabara de educatie ecoturistica", proiect finantat de Primaria Municipiului Targoviste si realizat in parteneriat cu Scoala…

- Viceliderul Sindicatul Automobile Dacia (SAD), Ion Iordache, a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca protestul va avea loc in fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Mioveni, in data de 7 noiembrie. „Este un miting de protest impotriva coalitiei PSD-ALDE. Suntem nemultumiti de propunerea transferului…

- Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei Consiliului UE in 2019 Pregatirile pentru preluarea de catre România a presedintiei Consiliul Uniunii Europene în 2019 se desfasoara într-un ritm alert, afirma ministrul delegat pentru afaceri Europene, Victor Negrescu.…

- Lucrarile de consolidarea și restaurare a Cazinoului din Constanța, care ar fi trebuit incepute in urma cu aproape doi ani și jumatate, raman blocate și in iarna care vine. Pana cand legea achizițiilor publice, care permite firmelor ce pierd licitațiile sa le conteste la nesfarșit, nu va fi modificata,…

- Andreea Mitu si logodnicul ei, „Perversul de la gradinita” (cum a fost numit, cu umor, fiindca a urmarit-o pe Simona Patruleasa, nefiind vorba nicidecum de vreun pedofil - intreaga povesteA AICI ) sunt nerabdatori sa devina parinti, fericitul moment urmand sa aiba loc in ianuarie, anul viitor.A CANCAN.RO,…

- In cadrul unei conferințe, conducerea Ecotop Oradea a prezentat situația activitaților derulate in cadrul proiectului „Sacuieni – Natura și comunitate” și al „Natura 2.000 – formare pentru tineri, promovare pentru ariile protejate”. Elevii și natura In ce privește proiectul „Sacuieni…

- In litigiul dintre CS Campina si Scoala de Fotbal Mircea Hagianu Campina, in care, prima entitate datoreaza, printr-o decizie a Comisiei pentru Statutul Jucatorului a AJF Prahova, suma de 24251 ron – compensatii de formare catre „HM”, pentru o serie de jucatori carora li s-a facut contract de catre…

- Romania este singura tara din Uniunea Europeana in care exista titulatura de necalificat in sistemul educational, spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care precizeaza ca in acest an scolar 4.500 de cadre didactice necalificate au ajuns la catedra, ]n condi'iile ]n…

- Sorina, fiica uneia dintre cele mai mari handbaliste din Romania, Mariana Tarca, abia a trecut de majorat și este, la randul ei, una din marile promisiuni ale generației tinere. Are 18 ani și evolueaza pentru doua echipe. Atat pentru Corona in Liga Naționala, cat și pentru "satelitul" formației brașovene…

- La concursul de admitere in Scoala de Pompieri si Protectie Civila “ Pavel Zaganescu” – Boldesti, se candideaza pe 300 de locuri, exclusiv barbati, astfel: – subofiter de pompieri si protectie civila- 275 de locuri; – maistru militar auto- 25 de locuri. Candidatilor de etnie roma le sunt alocate 2 locuri…

- Nimeni nu vrea sa inchida nicio scoala romaneasca din Ucraina, ne asigura ministrul ucrainean de externe, Pavel Klimkin, care a fost vineri la Bucuresti. Ca si la Budapesta, de unde a venit in Romania, Pavel Klimkin a spus acelasi lucru.

- Unul dintre cele mai cunoscute branduri romanești a renascut. Acesta a fost cumparat, de curand, de o companie din Romania, informeaza Bugetul.ro.Dupa ce a avut o lunga perioada de timp un patron libanez, care l-a falimentat, celebrul brand romanesc ajunge, acum, in mainile... Citește AICI ce…

- ♦ Zece sectoare din economie duc in spate 93% din tot businessul local de 1.300 mld. lei anul trecut ♦ Singur, comertul contribuie cu mai bine de o treime la cifra de afaceri totala a companiilor, urmat de industria prelucratoare, care are o cota de 25% ♦ Cifra de afaceri totala a companiilor din Romania…

- Romania s-ar putea confrunta cu un deficit bugetar major anul viitor, in ciuda creșeterii economice de 5% pognozate pentru 2017, intrucat aceasta creștere economica ascunde dezechilibre financiare importante.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari meteo de ploi si ninsori pentru acest sfârsit de saptamâna. Cele mai afectate judete sunt cele din sud si sud-est, iar la munte ninsoarea va fi viscolita. Si în Capitala vor fi ploi abundente. În…

- Bogdan Lobonț a stat in tribune la meciul de ieri contra Kazahstanului, caștigat de Romania 3-1, primul pentru Cosmin Contra pe banca echipei naționale. A explicat de ce a facut acest lucru și care sunt impresiile sale. "De sus ai posibilitatea sa ai o vedere mai ampla a terenului de joc si a tot ceea…