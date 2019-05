Stiri pe aceeasi tema

- Doliu, printre elevii și dascalii Școlii Gimnaziale Nr. 7 din municipiul Buzau, dupa dispariția prematura a unei invațatoare in varsta de 37 de ani. Elena Sandu, indragita invațatoare de la școala din cartierul Dorobanți, s-a stins azi-dimineața, dupa o lupta nedreapta cu o boala nemiloasa, cancerul…

- Un elicopter militar de tip Mi-8 s-a prabusit in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din vestul Ucrainei. Toți cei patru membri ai echipajului elicopterului au decedat in urma incidentului, a anuntat Armata ucraineana, potrivit Reuters. Fortele armate ucrainene nu au anuntat cauza prabușirii.…

- La trei ani de cand a devenit pentru prima oara mama, Sore s-a refacut complet, iar acum are din nou silueta mult dorita. In trecut insa, artista a apelat la o dieta ce i-ar fi putut pune viața in pericol. Ea a povestit pentru prima oara, care a fost cel mai ciudat regim pe care l-a urmat. „Cand eram…

- La trei luni de cand a devenit mama pentru a doua oara, Andreea Balan se confrunta cu o problema, pe care spera sa o rezolve cu o vizita la medicul sau. Dupa operația de cezariana, vedeta a mai avut nevoie de trei intervenții chirurgicale, in urma complicațiilor aparute. „Nu stiu daca are legatura cu…

- Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat trebuia sa includa si Scoala Gimnaziala „Mihail Kogalniceanu” din Buzau. Din pacate, proiectul nu a putut fi urnit deloc, din cauza birocratiei, problemelor cu licitatia…

- Un aparat de zbor de mici dimensiuni, s-a prabusit pe raza judetului Buzau, intr-o zona aparent greu accesibila. UPDATE: Informatii triste despre accidentul aviatic din Buzau. Conform informatiilor furnizate de catre purtatorul de cuvant al ISU Buzau, Vasile Prahoveanu, dupa ce cadrele medicale au ajuns…

- Doi frati, un baiat de cinci ani si o fetita de 11 luni, au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN1 E60, la iesirea din orasul Huedin, in judetul Cluj. In accident a fost ranita grav si mama copiilor, care se afla la volan, iar tatal, care era pasager, este ranit...