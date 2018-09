Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul scolar general al judetului Arad, Anca Stoenescu, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca o echipa de control a institutiei se va deplasa, incepand de luni, la Scoala Generala "Caius Iacob" din orasul Arad, pentru a verifica activitatea unei invatatoare care preda la clasa I Step…

- Au soba in clasa și centrala la toaleta situația ieșita din comun este intalnita la o școala din județul Gorj. Cei aproximativ 30 de copii care invața la școala din Vacarea, comuna Danești vor fi nevoiți sa faca orele de curs in frig și in aceasta iarna. Asta pentru ca soba veche din sala mare in care…

- Un incident teribil s-a petrecut intr-o gradinița din Bistrița la sfarșitul saptamanii trecute. O femeie a sfos snopita de tatal copilului ei chiar in timpul ședinței cu parintii, organizata cu ocazia deschiderii noului an scolar. Revoltator e ca nimeni dintre cei prezenți la scenele violente nu a intervenit.…

- Numarul tot mai mic elevi, plecarea in strainatate impreuna cu parintii a celor care frecventau scoala au fost printre motivele desfiintarii si comasarii a sute de scoli din tara.Parintii copiilor sunt nemultumiti, pentru ca acum trebuie sa parcurga zilnic kilometri intregi pentru a ajunge la clasa.

- Rezultatele sondajului arata ca aproximativ 7- dintre angajatii intervievati fac cumparaturi pe internet in timpul orelor de serviciu, mai des de cateva ori pe saptamana, sau chiar zilnic (2-), iar in unele cazuri timpul alocat pentru cautarea produselor si finalizarea cumparaturilor depaseste o ora…

- Ediția din acest a competiției ”Primar pentru o zi” a fost caștigata de catre Silviu Catalin Luca, elev al Liceului ”Emil Racovița” Vaslui. Adolescentul de 18 ani, care va intra in ultimul an de studiu, a reușit sa convinga juriul ca este cel mai competent sa preia, macar pentru o zi, funcția de edil…

- Doina Maximilian, fiica adoptiva a regretatei actri’e Stela Popescu, a facut marturisiri incredibile. Fiica adoptiva a Stelei Popescu, doamna teatrului de revista romanesc, a acordat un interviu de suflet in care a vorbit despre cea care i-a fost mama. Doina Maximilian a facut, printre altele, dezvaluiri…

- De un moment șocant au avut parte pasagerii si personalul unui zbor Wizz Air din Varsovia spre Londra. O femeie s-a suparat deoarece nu i s-a permis sa mearga la toaleta in timpul decolarii si, a decis sa-si faca nevoile fiziologice in bucataria avionului sub privirile tuturor.