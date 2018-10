Ca motiv de concediere, spun jurnalistii, a fost invocat faptul ca stirea 'nu corespunde politicii editoriale a televiziunii', or institutia nu ar avea drept scop sa critice guvernarea. Decizia i-a nemultumit insa pe jurnalisti, care declara ca au mai publicat astfel de stiri anterior si considera ca nu este acceptabil niciun amestec de acest gen in produsul pe care il creeaza.



'Stirea nu imi apartinea. Eu am preluat-o de la Radio Chisinau si am adaptat-o pentru TV. Stirea a fost scoasa din jurnal, iar eu am plasat-o din nou pentru ca sa fie iar scoasa, lucru care s-a intamplat de…