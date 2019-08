Dincolo de toate declarațiile politice ale taberei pesediste, care a incercat sa minimalizeze efectul dialogului romano-american la cel mai inalt nivel, suntem, in fapt, in fața unor vești foarte bune pentru Romania. Deschiderea SUA și a președintelui Trump catre Romania atrage dupa sine efecte in lanț, mai ales in zona cooperarii economice.

Una din cele mai bune vești este cea care subliniaza cel mai bine in ce masura a fost importanta vizita președintelui Iohannis in SUA: companiile americane analizeaza potențiale investiții in noi proiecte din Romania. Este vorba de proiecte in valoare…