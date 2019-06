Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 13-a editie iUmor, difuzata diseara, de la 20:00, la Antena 1, asa cum sugereaza si numarul ei, 13, va aduce in fata telespectatorilor concurentii care au avut ghinion si nu au reusit sa primeasca minimum doua like-uri din partea juratilor in acest sezon.

- Insula iubirii. Sezonul 5. 13 mai 2019. Dupa participarea in sezonul 3, Diana s-a refugiat in alcool pentru a-și alina suferința. Concurenta a povestit ca Aurel a fost cel care i-a fost alaturi, in cele mai grele momente din viața ei.

- Maria Ilioiu este prima ispita din acest sezon care l-a facut pe barbatul pe care trebuia sa-l cucereasca sa-i pice, pur și simplu, la picioare! Dupa numai 5 ore in compania acesteia, Adrian nu s-a mai putut abține și a inceput sa se apropie tot mai mult de focoasa roșcata.

- Un seism cu magnitudinea 6,5 grade s-a produs marti in insula Samar din Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters. Sursa foto: earthquake.usgs.gov Pana la aceasta ora, nu au fost raportate persoane ranite si…

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri la sud de insula indoneziana Sulawesi, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 280 de kilometri sud de provincia Gorontalo, la o adancime de 43 de kilometri.…

- Cel mai bun moment pentru escapade in Thassos este perioada sarbatorilor pascale, cand poți surprinde frumoasele obiceiuri elene, iar vremea este excelenta pentru relaxare la soare și vizite in satele tradiționale. Europa Travel a pregatit Oferte Speciale la vacanțele de Paște in Grecia, iar circuitul…

- Mai mulți adolescenți europeni au fost lasați pe o insula infestata de șerpi timp de ore întregi, o turnura bizara pentru ceea ce ar fi trebuit sa fie o vacanța minunata în Thailanda.

- Situat in sudul Norvegiei, restaurantul a fost deschis in apele Marii Nordului. Numele sau este Under, cuvand care in limba norvegiana poate insemna si "mirare". Designul restaurantului a fost conceput de firma norvegiana Snoehetta, cea carea realizat si Opera House din Oslo, dar si Muzeul Memorial…