- Una dintre micile insule ale Japoniei, care se numea Esanbe Hanakita Kojima si era nelocuita, a disparut, iar specialistii sunt de parere ca a fost erodata de vanturi si gheturile care se formeaza anual, in timpul iernii, in Marea Ohotsk,...

- Una dintre micile insule ale Japoniei, care se numea Esanbe Hanakita Kojima si era nelocuita, a disparut, iar specialistii sunt de parere ca a fost erodata de vanturi si gheturile care se formeaza anual, in timpul iernii, in Marea Ohotsk, potrivit globalnews.ca.

- Trei persoane au disparut duminica in insula greaca Evia, in urma vanturilor puternice si inundatiilor provocate de un puternic ciclon mediteranean care a afectat deja mai multe parti ale Greciei, relateaza site-ul cotidianului The Independent, citat de Mediafax.

- Operatiunile de cautare continua in ritm accelerat in nordul Japoniei pentru gasirea supravietuitorilor dupa alunecarile de teren produse in urma unui cutremur puternic ce a provocat 18 decese, potrivit celui mai recent bilant provizoriu, relateaza vineri AFP. Localitatea Atsuma, situata la poalele…