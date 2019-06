Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a afirmat sambata ca institutia pe care o reprezinta are in vedere ca pana la sfarsitul anului sa angajeze sase specialisti IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Presedintele CNAS a participat sambata la Hackathon4Health – o platforma de colaborare pentru profesionistii IT&C care isi propune dezvoltarea unor solutii digitale si educative care sa faciliteze un acces imbunatatit la servicii medicale, tratamente si solutii inovatoare in domeniul sanatatii. “Dorinta mea, apropo de perspective, este ca aceia dintre voi, nu…