Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Turcia a ordonat vineri, pe fondul presiunilor Statelor Unite, eliberarea pastorului neoprotestant american Andrew Brunson, acuzat de implicare in complotul militar din 2016. Președintele SUA, Donald Trump, a avut mai multe intervenții publice in care a cerut Turciei eliberarea…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca eliberarea pastorului american Andrew Brunson din custudia autoritatilor din Turcia ar fi un pas important si „singurul lucru corect de facut”, in contextul in care vineri are loc urmatoarea audiere, relateaza Reuters.

- Un tribunal turc a respins miercuri un nou apel al pastorului american Andrew Brunson, care a solicitat ridicarea arestului la domiciliu si a interdictiei de a pleca din Turcia, au anuntat surse media, citate de AFP, preluata de Agerpres. Potrivit agentiei de stiri Anadolu, un tribunal din…

- Statele Unite au dat Turciei ca termen limita pentru eliberarea pastorului american Andrew Brunson data de 8 august, termen nerespectat de autoritațile de la Ankara, a declarat duminica președintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.

- SUA au dat Turciei termen pana miercurea trecuta pentru a-l elibera pe pastorul evanghelic american Andrew Brunson care este judecat de un tribunal turc, a declarat duminica presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson este una dintr-o serie de dispute care se afla in…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa, conform agerpres. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un respectat pastor,…