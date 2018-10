Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Ecuador a respins luni plangerea lui Julian Assange impotriva regulilor impuse de ambasada ecuadoriana de la Londra, unde fondatorul WikiLeaks s-a refugiat in urma cu sase ani, informeaza DPA. Reprezentanta diplomatica i-a pus recente in vedere lui Assange ca vizitatorii…

- Intr-un raspuns scris, Marea Britanie a explicat ca nu a primit nicio cerere de extradare si a informat ca Assange nu va sta mai mult de sase luni in inchisoare in Regatul Unit pentru ca a incalcat termenii cautiunii cautand azil in ambasada. Salvador a precizat ca Ecuadorul a transmis raspunsul…

- Un grup format din 41 de elevi, profesori si reprezentanti ai unor autoritati din domeniul educational din Regatul Unit, Finlanda si Suedia a participat, la Targoviste, la activitatile gazduite si organizate de institutii de invatamant din judetul Dambovita in cadrul proiectului Erasmus + „NEETs – Not…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Festivalul Tanar de la Sibiu, ajuns la a patra editie, va avea loc in perioada 2 - 11 noiembrie 2018, la Teatrul Gong, iar programul sau cuprinde peste 40 de spectacole sustinute de unele dintre cele mai importante trupe din tari ca Marea Britanie, Polonia, Italia, Bolivia, Germania, Franta,…

- Curtea Suprema a respins plangerea fostului procuror DNA-Ploiesti, Mircea Negulescu, impotriva masurii de control judiciar impuse de catre procurori. Decizia instantei este definitiva. Magistratii de la Curtea Suprema au amanat pronuntarea cu privire la o plangere similara inaintata de procurorul Lucian…

- Directorul general al Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA), Alexandre de Juniac, si-a exprimat preocuparea in legatura cu viitorul legaturilor aeriene dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie in caz de esec al negocierilor privind Brexit-ul, relateaza miercuri AFP. ''Deşi sperăm…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a promis sa convinga Uniunea Europeana sa adopte sanctiuni mult mai severe impotriva Rusiei pentru tentativa de otravire a fostului agent GRU, Serghei Skripal și a fiicei acestuia, Iulia, scrie jurnalul.ro.