O instanţă de apel din Australia confirmă condamnarea cardinalului Pell pentru pedofilie Judecatoarea Anne Ferguson de la instanta din Melbourne a precizat ca prelatul in varsta de 78 de ani va putea fi eliberat conditionat dupa trei ani si opt luni, insa mai dispune de o cale de atac impotriva sentintei - un recurs la Inalta Curte a Australiei.



Multimea adunata in afara cladirii a aplaudat decizia, iar manifestarea entuziasmului s-a auzit pana in sala de judecata, relateaza AFP.



Pell, fost numarul trei in ierarhia Vaticanului, este cel mai inalt reprezentant al Bisericii Catolice condamnat pana acum pentru violarea unui minor. Cardinalul nu si-a recunoscut vinovatia,

Sursa articol: dcnews.ro

