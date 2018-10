Stiri pe aceeasi tema

- In raul Chiang Mai din Thailanda, granatii contin ceva special: „tuneluri” foarte subtiri in structura interna. Desi acest lucru este un aspect negativ pentru comerciantii de nestemate, savantii sunt fascinati.

- Comoara de la marginea orasului Como din Lombardia, nordul Italiei, este alcatuita din circa 300 de monede de aur, fiind gasita intr-o amfora pe 5 septembrie in situl arheologic al Teatrului Cressoni.

- O cladire de tip tetrapylon, echivalentul antic al unui arc de triumf cu patru intrari, impresionanta prin monumentalitatea sa, a fost descoperita, in luna august, in premiera in Romania si chiar in mediul militar din fostul Imperiul Roman, in castrul de la Romita, in cadrul unui proiectul de cercetare…

- Cercetatorii chinezi au identificat ca gena SIRT6 joaca un rol important in reglementarea si dezvoltarea vietii primatelor, o descoperire care ar putea deschide calea spre noi cercetari asupra dezvoltarii umane si a imbatranirii, relateaza joi EFE. Potrivit agentiei Xinhua, descoperirea a fost realizata…

- O pusculita din ceramica unica, pentru care nu exista analogie in Imperiul Roman, descoperita in zona Castrului Roman de la Calugareni cu ocazia efectuarii lucrarilor de canalizare, va fi expusa in cadrul manifestarii "6R - Ziua Arheologiei la Calugareni", alaturi de alte 13 artefacte spectaculoase…

- Angajatele gradinitelor din Norvegia nu vor mai avea voie, de la 1 august, sa poarte accesorii care acopera fata, cum sunt niqab sau burka, relateaza luni Xinhua, care preia agentia norvegiana de presa NTB. Regula nu se va aplica doar in gradinite, ci in intregul sistem de educatie al tarii nordice,…

- Cercetatorii au descoperit cea mai veche fosila de pui de sarpe intr-un chihlimbar din Myanmar. Mica vietate, pentru care s-a creat o noua specie in Arborele Vietii numita Xiaophis myanmarensis, si-a intalnit sfarsitul acum 99 de milioane...

- Zodia spune multe despre ce fel de persoana ești și ce fel de personalitate ai. Totuși, in funcție de semnul tau zodiacal, trebuie sa porți anumite pietre prețioase daca vrei sa iți mearga bine mereu!