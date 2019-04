Stiri pe aceeasi tema

- Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) a lansat, miercuri, 10 aprilie, 2019, Anul UNSMOKE (fara fum) un indemn pentru fumatori, nefumatori, autoritați de reglementare și agenți de schimbare din intreaga lume de a crea un viitor mai bun pentru cei 1.1 miliarde de fumatori, familiile și…

- YouTube a decis sa opreasca furnizarea de reclame pe canalele YouTube care alimenteaza teoriile anti-vaccinare. Astfel, acestea nu vor mai beneficia de reclame și nu vor mai caștiga bani. Mai mult, compania deja a inceput sa opreasca difuzarea de anunțuri publicitare pe asemenea canale, informeaza BBC.…

- Inițiativa aparține grupului de inițiativa Fundația Comunitara Buzau, iar buzoienii sunt invitați sa contribuie la campaniile de strangere de fonduri demarate in acest sens. Datele prezentate la inceputul aceste luni de managerul Spitalului Județean de Urgența Buzau, Claudiu Damian, referitoare la…

- ​În ultimul an a crescut puternic pe Facebook o mișcare anti-vaccinare care se organizeaza în grupuri închise și propaga nu doar multe informații false, ci și teorii ale conspirației. În SUA, dar și în Europa, Facebook este presata sa ia masuri pentru limitarea propagarii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), ingrijorata de sanatatea auditiva a utilizatorilor de telefoane inteligente si MP3 playere, a emis o reglementare fara caracter obligatoriu privind volumul sonor al acestor dispozitive, relateaza AFP.

- Tendința oamenilor de a nu se vaccina a ajuns un pericol la adresa sanatații globale, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Ezitarea in fața vaccinarii – descrisa de OMS ca ”impotrivirea sau refuzul vaccinarii in ciuda disponibilitații vaccinurilor” – a ajuns in topul celor mai periculoase…

- In urma cu mai bine de 1 an, senatorul aradean Adrian Wiener a inițiat o lege pentru limitarea alimentelor cu acizi trans. Parlamentarul spune, insa, ca proiectul sau de lege „este ingropat in sertarele Camerei Deputaților”, asta in condițiile in care potrivit senatorului care este totodata și medic,…