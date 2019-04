Stiri pe aceeasi tema

- O noua sansa la viata pentru un tanar de 25 de ani, aflat in stare foarte grava. Acesta a primit o inima noua, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Targu Mures. Medicii de aici i-au facut transplant. Nu fara emotii, pentru ca inima a sosit in ultimul moment, pe calea aerului, de la Baia Mare.

- Un barbat de 50 ani, din localitatea Derșida, județul Salaj, care se deplasa cu o autoutilitara in Sacașeni, a accidentat doua minore din localitate, de 11 și 13 ani, care deplasandu-se cu bicicletele nu s-au asigurat corespunzator la patrunderea pe DN 1F de pe o strada secundara. Accidentul a avut…

- Cristian Borcea a ajuns in stare grava de la penitenciar la spital. Omul de afaceri se afla in grija medicilor de la Spitalul Floreasca, insa nimeni nu se pronunta asupra problemelor medicale depistate. Omul de afaceri Cristi Borcea a ajuns azi-noapte de urgenta de Spitalul Floreasca. Tot ce se stie…

- Un copil in varsta de 15 ani a fost dus la spital, luni, dupa ce a cazut de la etajul al doilea, in timp ce se afla la școala, in localitatea Lenauheim, din județul Timiș. Potrivit ISU Timiș, copilul de 15 ani are traumatisme la nivelul picioarelor, dupa ce a cazut de la etajul al […] Articolul Elev…

- Un copil care cantarește șase kilograme, la varsta de 12 ani, a fost internat in stare grava in Spitalul Județean din Botoșani, a declarat, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale, Livia Mihalachi.

- Pacientul de 19 ani adus la UPU marți, la ora 17.30, a fost diagnosticat cu plaga injunghiata hemitorace posterior stang, pneumotorax masiv stang (n.r: Patrunderea de aer intre cele doua foite ale pleurei (membrana care inveleste plamanul), dezlipindu-le si apasand asupra plamanului. Aceasta dezlipire…

- Momente de cumpana pentru cantarețul britanic Ozzy Osbourne. Artistul a fost internat in spital, din cauza unor complicații generate de gripa. Anunțul a fost facut de soția lui, Sharon Osbourne.

- Presedinele brazilian Jair Bolsonaro s-a internat duminica la un spital de la Sao Paulo, in vederea unor examene medicale, pentru a i se retrage un dispozitiv intestinal instalat in abdomen in urma atacului cu cutitul a carui victima a fost in septembrie, in campania electorala prezidentiala, relateaza…