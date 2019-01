Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21 ianuarie 2019, in jurul orei 12.00, pe DJ 107, in afara localitatii Berghin, un barbat de 37 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba a pierdut controlul asupra autovehiculului, intrand in coliziune cu un autoturism…

- Un barbat din comuna Blandiana este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, aflat sub influenta alcoolului. A ajuns cu masina „in decor”, in apropiere de Saracsau, pe DJ107A. Potrivit IPJ Alba, in 9 ianuarie, in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp…

- Ieri, 9 ianuarie 2019, in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DJ 107A, in apropiere de localitatea Saracsau, au observat un autoturism care era iesit in afara carosabilului. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii l-au identificat pe soferul…

- Sicriele a doi batrani din județul Bacau, soț și soție, au fost ținute ore bune in fata Bisericii, pe scaune. Martorii revoltați povestesc ca cei doi erau foarte saraci și nu au cotizat la lacașul de cult in timpul vieții, motiv pentru care nu au fost primiți in Casa Domnului.

- Daca Cristi Borcea și-a refacut viața alaturi de Valentina Pelinel, fosta soție a omului de afaceri este tot singura. Ba chiar nu vrea sa auda de un alt barbat in afara de Cristi Borcea. Cristi Borcea a petrecut sarbatorilor cum nu se putea mai bine. De Craciun, omul de afaceri i-a avut alaturi pe…

- Un caz a șocat Italia: angajații unui camin de batrani din Rimini ii tratau revoltator pe cei pe care trebuiau sa-i ingrijeasca. Scenele ireale au fost surprinse de camere de luat vederi montate de un angajat care a plecat de acolo, iar apoi a dezvaluit ororile care se petreceau acolo. Pe imagini se…

- De asemenea, barbatul avea partea inferioara a piciorului amputata, tot din cauza unor degeraturi suferite acum cativa ani. „Pacientul in varsta de 42 de ani a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi cu etilism acut si hipotermie severa, temperatura corpului fiind…

- Potrivit ISU Suceava, un autoturism a iesit in afara partii carosabile, in localitatea Gramesti, judetul Suceava. In masina era doar soferul, care este in stare de inconstienta.Echipajul SMURD aplica manevre de resuscitare.A intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Siret cu o autospeciala…