O infectie care ucide in 90 de zile, tot mai raspandita la nivel global Se numeste Candida auris si este o noua ciuperca ucigasa, tot mai raspandita in ultimii ani la nivel global. Ca sa va faceti o idee despre forta acesteia trebuie sa stiti ca in ultimii cinci ani a afectat o unitate neonatala din Venezuela, un spital din Spania si a fortat inchiderea unei unitati de terapie […] O infectie care ucide in 90 de zile, tot mai raspandita la nivel global is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O noua ciuperca descoperita, denumita Candida auris, s-a raspandit in ultimii ani la nivel global, afectand un numar mare de persoane care aveau un sistem imunitar slabit, relateaza site-ul cotidianului New York Times, potrivit Mediafax.In ultimii cinci ani, a afectat o unitate neonatala din…

- O infecție misterioasa și foarte periculoasa iși face apariția tot mai frecvent, pe toate continentele. Este vorba de o ciuperca rezistenta la multe din tratamentele antifungice. Inca unul dintre microbii superrezistenți care și-au construit mecanisme de aparare impotriva medicamentelor obișnuite. Iata…

- Candida auris, o ciuperca, este germenul care se raspandestela nivel global si reprezinta o amenintare grava la adresa sanatatii publice deoarece ciuperca opune rezistenta la medicamente, relateaza publicatia New York Times.

