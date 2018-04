Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Spotify au debutat la bursa, fiind cotate dupa prima zi de tranzactionare la 165,90 dolari, peste pretul de pornire de 132 de dolari, valoarea de piata a companiei fiind de 29,5 miliarde dolari. Compania nu a emis actiuni noi, fiina disponibile cele detinute de investitorii privati ai firmei.…

- Sunimprof Rottaprint, cel mai mare producator de etichete autoadezive din Romania, a inregistrat in 2017 venituri de 20 de milioane de euro, in crestere cu 21% fata de anul precedent, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat in 2017 o cifra de afaceri de peste 19,8 milioane de euro, in creștere cu 21% fața de anul precedent și investiții in tehnologie și software de 2 milioane de euro. Compania se menține…

- Saptamana asta se reiau discutiile pe marginea controversatei legi a plafonarii dobanzilor. Iar doi deputati au depus amendamente pentru ca plafonul dobanzii anuale efective sa fie de 50%. Surse din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor confirma faptul ca un deputat PSD a depus amendamente…

- Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate de carne si conserve din Romania, a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de peste 16 milioane de euro, reprezentand o crestere de aproximativ 10% fata de 2016. Pentru anul acesta, Vascar estimeaza o crestere de 14% a cifrei de afaceri fata…

- Casa de moda Ellis, detinuta de designerul vestimentar Eli Laslean din Arad, a ajuns la afaceri de 200.000 de euro din productia si comercializare de tinute ofiice, de cocktail si rochii de seara pentru femei. Pentru casa de moda Ellis lucreaza 10 angajati, Eli Laslean avand doua showroomuri si…

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza cea de-a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal – ultima zi de targ fiind duminica, 25 martie. Cel mai mare gen din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme din Romania si Ungaria,…

- Serviciul „Risc Partener” și Arhiva Electronica de Garanții Mobiliare – puse la dispoziție de catre Camerele de Comerț și Industrie din Romania se dovedesc in continuare a fi niște instrumente deosebit de utile pentru oamenii de afaceri. Serviciul „Risc Partener” constituie un raport unic furnizat de…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca, in urma investitiilor de 1,5 milioane de euro realizate anul trecut in extinderea capacitatii logistice si in software, estimeaza o crestere cu 20% a cifrei de afaceri in 2018 si peste 11 milioane de colete livrate pe parcursul anului. ”In 2017,…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Așa cum Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, in aceste momente, clubul Dinamo București este ținta familiei Borcea. Nu prin Cristi Borcea, ci prin fiul acestuia, Patrick, cel care va obține, imediat cum afacerea se va parafa, postul de președinte al clubului de fotbal al ”cainilor roșii”.

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata…

- Compania canadiana Transeastern Power Trust a anuntat achizitionarea unei ferme eoliene din apropierea comunei Dorobantu, in regiunea de sud-est a tarii noastre, alcatuita din 15 turbine Vesta V-90, fiecare cu o capacitate de 3MW. Dezvoltat de OMV Petrom cu investitii de 90 milioane dolari, parcul eolian…

- Firmele de confecții vrancene au cea mai mare cifra de afaceri in domeniul confecțiilor textile din Romania, arata un studiu privind dinamica industriei modei realizat de experții de la KeysFin. In Vrancea activeaza 160 de firme care au avut o cifra de afaceri de 718 milioane lei,…

- 67% dintre femeile din Romania viseaza sa detina propria afacere, dar numai 10% au incredere ca isi pot pune in practica ideea, potrivit unei analize realizate de Metro, care urmareste experientele femeilor care detin afaceri. In plus, 47% dintre romance considera ca femeile pot fi tratate nedrept…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Cooperativele inscrise in Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata (UNCAPI), lansata luni, au afaceri de 40 de milioane de euro pe an in cele mai importante ramuri din agricultura, se arata intr-un comunicat al organizatiei, remis AGERPRES. Toate cooperativele,…

- Un pacient dat disparut din spital a fost gasit mort pe scari, dupa 24 de ore, timp in care nimeni nu a știut ceva de el sau de decesul sau. Un pacient de 55 de ani dat disparut 24 de ore de la Clinica universitara Medicala 2 din Cluj a fost gasit mort pe niște scari ale spitalului, fara ca cineva sa…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- BMan, singurul magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare pe masura barbaților din România, a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fața de anul anterior. Creșterea business-ului BMan s-a datorat investițiilor…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- 100 de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire timp de trei luni de zile la Parlamentul de la Bucuresti. La evenimentul de lansare a proiectului de internship au fost prezenti o buna parte dintre cei 100 de senatori si deputati care vor primi stagiari.„Ma bucura si…

- Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), o noua entitate dedicata sprijinului fermierilor din Romania, si-a anuntat lansarea in cursul saptamanii trecute, potrivit unui comunicat de presa, transmis luni AGERPRES. Uniunea reuneste opt cooperative agricole,…

- Altur (ALT), producator de piese auto, a raportat in 2017 un profit de 241.779 lei, fata de o pierdere de 249.182 lei in 2016, in conditiile in care cifra de afaceri a companiei a ajuns la 97,8 milioane lei, echivalentul unui avans de 6,7% comparativ cu 2016. Veniturile totale din exploatare…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Expansiunea companiilor low-cost pe piata locala a dus anul trecut la o crestere cu 23% a traficului de pasageri, comparativ cu 2016, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Astfel, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din Romania a depasit pragul de 20 de milioane de pasageri.…

- Artistul portughez Ricardo Caria – stabilit de mai multi ani la Arad – va sustine un nou turneu de promovare a muzicii fado, care va poposi si la Timisoara. Stabilit in Romania in urma cu 14 ani, portughezul Ricardo Caria a devenit cunoscut dupa ce a participat la talent-show-uri realizate de televiziuni…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane de romani lucreaza in strainatate.

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si, in acelasi timp, vicepresedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, doctorul Aurel Vainer, a fost numit cetatean de onoare al Capitalei in semn de recunoastere pentru apararea si promovarea valorilor traditionale…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza, in perioada 6 – 9 februarie 2018, la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a unui targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire și climatizare.

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Topul Judetean al Firmelor lansat spre sfarsitul anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a reconfirmat pozitia de lider pe piata constructiilor din Botosani a firmei cu sediul in Catamarasti Deal.

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…