Pentru a evita propagarea maladiei, autoritatile din valea Rio Grande ''au suspendat temporar operatiunile de admisie'' in acest centru, situat in orasul McAllen, la frontiera cu Mexicul, a indicat politia de frontiera.



''Personalul medical este in actiune in acest moment pentru a le acorda pacientilor un tratament medical corespunzator'', a spus politia, precizand ca ''un numar mare'' de migranti prezentau febra mare si simptome gripale.



Un guatemalez de 16 ani a murit luni la postul politiei de frontiera Weslaco (Texas). Detinut in centrul McAllen, Carlos Gregorio Hernandez…